معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هویزه گفت: بر اثر شکستگی لوله، فاضلاب در بخشی از اراضی کشاورزی این منطقه وارد شده که پرونده این حادثه به منظور بررسی کارشناسی و رفع مشکل به دستگاه قضا منتقل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از دادگستری خوزستان، حجت الاسلام ابراهیم عگیری چهارشنبه در خصوص ابعاد این حادثه بیان کرد: کارشناسان قضایی برای بررسی وضعیت اراضی کشاورزی و بهداشت محیط در محل حاضر شدند و شرایط را ارزیابی کردند.

وی گفت: پس از این بازدید موضوع به کارشناسان قضایی ارجاع شد تا میزان خسارت به کشاورزان برآورد شود.

معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هویزه با تاکید بر لزوم رعایت الزامات زیست‌محیطی و حفظ سلامت جامعه از سوی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تصریح کرد: دستورات قضایی لازم برای رفع مشکل مربوطه صادر شده و پیگیری‌های قانونی تا حصول نتیجه قطعی و رفع کامل مشکلات موجود در دستور کار قرار گرفته است.

برچسب ها: وضعیت فاضلاب ، اراضی کشاورزی
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