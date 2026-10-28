مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران گفت: ۳۶ هزار نفر از شاغلان مجموعه وزارت نیرو یعنی حدود ۲۰ درصد کل کارکنان این وزاتخانه از جامعه ایثارگران هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد شهرابی فرهانی در آیین یادواره شهدا و تجلیل از ایثارگران صنعت آب و برق استان قزوین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایام فاطمیه (س)، به جایگاه والای جهاد و شهادت در قرآن کریم و احادیث اسلامی اشاره کرد و افزود: فرهنگ ایثار و فداکاری ریشه در باورهای دینی و انقلابی کارکنان این وزارتخانه دارد و مجموعه وزارت نیرو همواره در حوادث و مناسبت‌های مختلف پیشگام بوده‌ است.

وی با اشاره به تقدیم شهدای گرانقدر از سوی این وزارتخانه در رویدادهای گوناگون تصریح کرد: مجموعه وزارت نیرو در دفاع از ارزش‌ها و امنیت کشور در جنگ‌های تحمیلی اخیر ۱۴ شهید تقدیم نظام اسلامی کرده است، به گونه‌ای که چهار شهید اخیر صنعت آبفا به صورت داوطلبانه برای یاری‌رسانی به نیروهای هوافضا در کنار رزمندگان حضور یافته و در جوار لانچرهای موشکی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران در ادامه از تدوین و اجرای دستورالعمل‌های اختصاصی در این وزارتخانه خبر داد و گفت: وزارت نیرو به عنوان یکی از دستگاه‌های پیشگام برنامه‌های مدونی برای تکریم ایثارگران و زنده نگه داشتن یاد شهدا دارد.

این مسئول در خصوص جزییات برگزاری جشنواره «جانفشانی» نیز توضیح داد: این جشنواره با هدف ثبت و ضبط خاطرات، تجارب، ایده‌ها و مقالات ایثارگران صنعت آب و برق برنامه‌ریزی شده و پس از یک سال کار کارشناسی، در چهار محور اصلی شامل «خاطرات»، «تجارب»، «ایده‌ها» و «مقالات» در بستر فضای مجازی در حال برگزاری است.

مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال صورت‌ گرفته، مهلت ارسال آثار به این جشنواره که پیش‌تر تا پایان مهرماه اعلام شده بود که به مدت ۱۵ روز و تا اواسط آبان‌ماه تمدید شد.

شهرابی فرهانی یادآور شد: آثار ارسالی پس از داوری علمی، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و آثار برگزیده در قالب‌های گوناگون هنری، ادبی، از جمله تدوین کتاب، رمان و فیلم‌نامه برای انتقال به نسل‌های آینده مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت.

برچسب ها: امور ایثارگران ، وزارت نیرو
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