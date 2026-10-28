باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع عظام تقلید در محکومیت احکام حبس و اعدام علیه شماری از علمای کشورهای منطقه به شرح زیر است.



بسم الله الرحمن الرحیم



با عرض تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا «سلام‌الله‌علیها»



«عُلَماءُ شِیعَتِنا مُرابِطونَ بِالثَّغْرِ الَّذی یَلی إِبْلیسَ وَعَفاریتَهُ، یَمنَعونَهُم عَنِ الخُروجِ عَلی ضُعَفاءِ شِیعَتِنا، وَعَن أَنْ یَتَسَلَّطَ عَلَیهِم إِبْلیسُ وَشِیعَتُهُ النَّواصِبُ»



این بیان نورانی، جایگاه خطیر علما را در صیانت از ایمان مردم و ایستادگی در برابر جبهه باطل یادآور می‌شود. وظیفه علما، دفاع از حق، مقابله با ظلم و ستم و صیانت از مرزهای اعتقادی است. بر این اساس، هرجا ظلمی صورت گیرد، باید فریاد علما بلند باشد و هرگونه تعرض به علمایی که در راه دفاع از اعتقادات دینی و حقوق مردم خود می‌کوشند، محکوم است.



اخیراً بعضی از حکام کشورهای منطقه، برای خاموش‌کردن صدای حق و عدالت، اقدام به صدور احکام ظالمانه علیه علما، از جمله حبس و حکم اعدام، کرده‌اند. باید توجه داشت که این‌گونه احکام نه‌تنها موجب خاموش‌شدن صدای حق و عدالت نخواهد شد، بلکه زمینه سقوط و بی‌اعتباری صادرکنندگان آن را فراهم خواهد ساخت.



به حکام این کشورها توصیه می‌شود از این اقدامات نابخردانه دست بردارند و به‌جای مقابله با علما، در مبارزه با استکبار و صهیونیسم، که در پی محو اصل اسلام هستند، با آنان هم‌صدا شوند.



از درگاه خداوند متعال، عزت و سربلندی اسلام، نصرت علمای مظلوم و رهایی آنان از بند ستمگران را مسئلت داریم.



۶ آبان ۱۴۰۵

حسین نوری همدانی