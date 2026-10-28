باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه روز چهارشنبه ۶ آبان ماه در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به برگزاری اجلاس سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز نوشت: دیپلماسی انرژی ایران در اجلاس مجمع کشور‌های صادرکننده گاز (جی‌ای‌سی‌اف) گامی به پیش برداشت. محور اصلی گفت‌وگوها، تحولات بازار‌های جهانی گاز و امنیت انرژی بود.

عراقچی تصریح کرد: پیامد‌های مخرب هرگونه ماجراجویی نظامی با تحریک اسرائیل در منطقه خلیج فارس برای بازار‌های بین‌المللی، همچنان از دغدغه‌های جدی کشور‌های صادرکننده و مصرف‌کننده گاز به شمار می‌رود.