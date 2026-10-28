وزیر امور خارجه تأکید کرد: پیامد‌های مخرب هرگونه ماجراجویی نظامی با تحریک اسرائیل در منطقه خلیج فارس برای بازار‌های بین‌المللی، همچنان از دغدغه‌های جدی کشور‌های صادرکننده و مصرف‌کننده گاز است.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه روز چهارشنبه ۶ آبان ماه در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به برگزاری اجلاس سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز نوشت: دیپلماسی انرژی ایران در اجلاس مجمع کشور‌های صادرکننده گاز (جی‌ای‌سی‌اف) گامی به پیش برداشت. محور اصلی گفت‌وگوها، تحولات بازار‌های جهانی گاز و امنیت انرژی بود.

عراقچی تصریح کرد: پیامد‌های مخرب هرگونه ماجراجویی نظامی با تحریک اسرائیل در منطقه خلیج فارس برای بازار‌های بین‌المللی، همچنان از دغدغه‌های جدی کشور‌های صادرکننده و مصرف‌کننده گاز به شمار می‌رود.

برچسب ها: عراقچی ، ماجراجویی نظامی ، غرب آسیا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۹ ۰۶ آبان ۱۴۰۵
چهارشنبه , ۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۷

مذاکره ایران با آمریکا جنایتکار و هم مزدورانشان در مورد برنامه صلح آمیز هسته ای از سال ۱۳۹۲ تاکنون غلط و اشتباه بوده است.
مذاکره ایران با آمریکا جنایتکار و هم مزدورانشان در مورد تنگه هرمز از سال ۱۴۰۴ تاکنون غلط و اشتباه بوده است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۳ ۰۶ آبان ۱۴۰۵
ارتش وحشی آمریکا جنایتکار پاسخ دهد که چرا به تأسیسات صلح آمیز هسته ای ما حمله کرده است!
ارتش وحشی اسرائیل جنایتکار پاسخ دهد که چرا به تأسیسات صلح آمیز هسته ای ما حمله کرده است!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۶ ۰۶ آبان ۱۴۰۵
از طرف دولتمردان هروز تنگه‌ هرمز بازگشایی میشود که قیمت نفت برنت را تو آمریکا پایین بکشه اما تنگه هرمز دست دولتمردان نیست تنگه هرمز دست نیروهای نظامی و امنیتی مسلح کشورمان هست و هرجور که فرمانده کل قوا دستور بدهند اجرا می‌شود چونکه کسانیکه دلسوزانه رفتار میکنند نیروهای مسلح کشورمان هستند
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