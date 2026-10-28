شهروندخبرنگار‌های ما فیلم و تصاویری از رزمایش جانفدایان ایران در شهر‌های مختلف کشورمان را به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حضور پرشور، خودجوش مردم مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار اقصی نقاط بزرگ در مرحله دوم «رزمایش جانفدایان ایران»، بار دیگر ثابت کرد که این ملت متحد، همچون روز‌های نخستین انقلاب، در صحنه دفاع از کیان اسلام، انقلاب و میهن اسلامی حاضر است و هیچ قدرتی توان مقابله با اراده پولادین او ندارد.
شهروندخبرنگار‌های ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشتند که مشاهده می‌کنید.

 جانفدایان بروجردی در رزمایش جانفدایان ایران سنگ تمام گذاشتند

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برگزاری رزمایش بزرگ ۷۰۰۰ نفری جان‌فدای ایران در شهرستان پلدختر

برگزاری رزمایش جانفدایان ایران از لنز دوربین شهروندخبرنگارها

برگزاری رزمایش جانفدایان ایران از لنز دوربین شهروندخبرنگارها

برگزاری رزمایش جانفدایان ایران از لنز دوربین شهروندخبرنگارها

برگزاری رزمایش جانفدایان ایران از لنز دوربین شهروندخبرنگارها

برگزاری رزمایش جانفدایان ایران از لنز دوربین شهروندخبرنگارها

برگزاری رزمایش جانفدایان ایران از لنز دوربین شهروندخبرنگارها

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: رزمایش ، سوژه خبری ، جان فدا
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