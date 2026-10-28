باشگاه خبرنگاران جوان - حضور پرشور، خودجوش مردم مؤمن، انقلابی و ولایتمدار اقصی نقاط بزرگ در مرحله دوم «رزمایش جانفدایان ایران»، بار دیگر ثابت کرد که این ملت متحد، همچون روزهای نخستین انقلاب، در صحنه دفاع از کیان اسلام، انقلاب و میهن اسلامی حاضر است و هیچ قدرتی توان مقابله با اراده پولادین او ندارد.
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جانفدایان بروجردی در رزمایش جانفدایان ایران سنگ تمام گذاشتند
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