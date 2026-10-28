باشگاه خبرنگاران جوان - حضور پرشور، خودجوش مردم مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار اقصی نقاط بزرگ در مرحله دوم «رزمایش جانفدایان ایران»، بار دیگر ثابت کرد که این ملت متحد، همچون روز‌های نخستین انقلاب، در صحنه دفاع از کیان اسلام، انقلاب و میهن اسلامی حاضر است و هیچ قدرتی توان مقابله با اراده پولادین او ندارد.

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جانفدایان بروجردی در رزمایش جانفدایان ایران سنگ تمام گذاشتند

دانلود فیلم اصلی کد ویدیو <div id="video-display-embed-code_21720823"><script type="text/JavaScript" src="https://www.yjc.ir/fa/news/play/embed/9143228/21720823?width=400&height=300"></script></div> برگزاری رزمایش بزرگ ۷۰۰۰ نفری جان‌فدای ایران در شهرستان پلدختر

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