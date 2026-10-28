حبیبی با بیان اینکه جامعه پزشکی در همه بحران‌ها در کنار مردم حضور داشته است، گفت: پزشکان، پرستاران و امدادگران با پذیرش خطر و فداکاری، برای درمان مجروحان و نجات جان بیماران تلاش کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛آرمان صالحی ـ مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، پیش از ظهر امروز در اجلاسیه شهدای سلامت کردستان با اشاره به خاطرات دوران دفاع مقدس اظهار کرد: در ۱۶ سالگی برای دفاع از کشور به کردستان آمدم و مهربانی مردم این استان، به‌ویژه در مناطق اطراف سردشت و کوهستان‌های آن، هیچ‌گاه از خاطرم نمی‌رود.

وی با اشاره به نقش کادر درمان در دوران جنگ تحمیلی افزود: پزشکان، پرستاران و امدادگران در نزدیکی خطوط مقدم حضور داشتند و با ایجاد بیمارستان‌های صحرایی، مجروحان را درمان می‌کردند. این روحیه ایثار در دوران کرونا نیز به‌خوبی نمایان شد؛ زمانی که کارکنان حوزه سلامت با وجود ناشناخته بودن بیماری و خطر ابتلا، بیماران را تنها نگذاشتند و برای نجات جان آنان تلاش کردند.

حبیبی با گرامیداشت یاد شهدای سلامت، به‌ویژه شهیده دکتر زهره رسولی، به روایت‌هایی از فداکاری پزشکان و پرستاران در شرایط دشوار اشاره کرد و گفت: حتی برخی پزشکان با وجود مشکلات جسمی و شرایط سخت، خدمت به بیماران را بر استراحت خود مقدم می‌دانستند. وی همچنین با اشاره به آسیب‌دیدن مراکز دانشگاهی و درمانی در جنگ‌های اخیر، همبستگی مردم ایران را از عوامل مهم ایستادگی در برابر دشواری‌ها دانست و تأکید کرد که فداکاری جامعه پزشکی، الگویی ماندگار برای نسل جوان و دانشگاهیان است.

برچسب ها: کردستان ، شهدای کادر درمان ، کادردرمانی
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