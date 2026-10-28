باشگاه خبرنگاران جوان - سعید تقی‌زاده با اشاره به آمار عملکرد درگاه ملی مجوز‌ها در استان فارس اظهار کرد: در مهرماه سال جاری، ۱۴ هزار و ۶۸۷ درخواست مجوز استانی ثبت شد که برای ۵۶ درصد آنها (معادل ۸ هزار و ۱۸۴ مورد) مجوز صادر گردید که این آمار نشان‌دهنده رشد ۵۸ درصدی در تعداد درخواست‌ها و رشد ۵۵ درصدی در صدور مجوز‌ها نسبت به مهرماه سال گذشته است.

او افزود: تا پایان مهرماه سال جاری، ۲۵ درصد از درخواست‌ها (۳ هزار و ۶۵۳ مورد) در مراحل پایانی تکمیل مدارک و استعلامات قرار دارند و ۲ درصد (۳۱۷ درخواست) نیز با انصراف متقاضی یا دلایل دیگر لغو شده‌اند.

پراستقبال‌ترین مجوز‌های تأییدمحور و ثبت‌محور در فارس

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس درباره مجوز‌های پرتقاضا در این مدت بیان کرد: در گروه مجوز‌های تاییدمحور، پروانه‌های کسب کشاورزی (باغداری، دامپروری، زراعت)، پروانه چرای دام در مرتع و پروانه طبابت بیشترین متقاضی را داشته‌اند. همچنین در گروه مجوز‌های ثبت‌محور، کسب‌وکار‌های خانگی نظیر خیاطی، پرورش گوسفند و بز، پرورش قارچ خوراکی، زنبور عسل و قالیبافی در صدر درخواست‌های مردمی بوده‌اند.

پیشتازی اتاق اصناف و شهرستان شیراز در صدور مجوز‌ها

تقی‌زاده در خصوص مراجع پیشتاز در صدور مجوز تصریح کرد: اتاق اصناف مرکز استان با ۳ هزار و ۲۶۰ درخواست (۲۲.۲ درصد) رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و پس از آن، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۲۰.۴ درصد)، جهاد کشاورزی (۱۱.۳ درصد)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز (۴.۷ درصد) و صنعت، معدن و تجارت (۴.۳ درصد) در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار دارند.

او به پراکندگی جغرافیایی درخواست‌ها نیز اشاره کرد و گفت: شهرستان شیراز با ۵ هزار و ۲۷۳ درخواست (۳۵.۹ درصد) بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و شهرستان‌های مرودشت، داراب، کازرون، جهرم و فسا در رتبه‌های بعدی قرار دارند که مجموعاً بیش از ۲۰ درصد تقاضا‌ها را ثبت کرده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در پایان با تأکید بر اینکه درگاه ملی مجوز‌ها با هدف تسهیل فضای کسب‌وکار و رونق اشتغال‌زایی راه‌اندازی شده است، خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان ملزم به پاسخ‌گویی به‌موقع، شفاف و قانونی به درخواست متقاضیان از طریق این درگاه هستند.

منبع: دارایی و اقتصادی فارس