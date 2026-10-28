امروز سه‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز سه‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۶ میلیون و ۲۷۳ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۲۶۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 
سکه طرح قدیم ۲۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه  ۱۴۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
ربع سکه  ۷۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی ۳۸ ميليون تومان 
طلای ۱۸ عیار ۲۶ میلیون و ۲۷۳ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار ۳۵ میلیون و ۲۷ هزار تومان 

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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