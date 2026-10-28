معاون بهره برداری شرکت آبفای کردستان تصریح کرد: مصرف آب ۷۰ درصد مشترکین استان نزدیک به الگوی مصرف است وسایر مشترکان باید مصرف خود را مدیریت کننند تا مشمول هزینه‌های بالا نشوند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ پیمان گرجی پور در گفت‌و‌گو با برنامه مردم و مسئولان رادیو کردستان و طی گزارشی از وضعیت آب و فاضلاب استان اظهار کرد: ۹۹.۹ درصد جمعیت شهری و ۸۴.۱۲ درصد جمعیت روستایی استان از آب شرب بهداشتی و سالم به صورت پایدار بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: تعداد انشعابات استان ۶۰۰ هزار فقره، طول کل شبکه استان ۵۹۲۹ کیلومتر و طول خطوط انتقال ۴۰۶۳ کیلومتر، تعداد مخازن آب ۱۲۷۲ باب و تصفیه خانه‌های آب استان ۱۵ واحد است.

معاون بهره برداری شرکت آبفای کردستان با اشاره به تولید ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب در سال گذشته در استان خاطرنشان کرد: ۵۳ درصد از طریق آب‌های سطحی و مابقی از منابع زیرزمینی تامین می‌شود.

گرجی پور افزود: جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب شهری ۹۷ درصد و روستایی ۳.۳۶ درصد است که این آمار در میانگین کشوری به ترتیب ۵۰ و ۰.۵ درصد بوده و از این نظر رتبه اول در کشور متعلق به شرکت آبفای کردستان است.

وی در ادامه این گفت‌و‌گو در خصوص مبالغ آب بها اظهار کرد: تعرفه‌های آب بها توسط شورای اقتصاد تصویب و توسط وزارت نیرو ابلاغ می‌شود و شرکت‌های آب و فاضلاب مجری این ابلاغیه هستند.

معاون بهره برداری شرکت آبفای کردستان تصریح کرد: مصرف آب ۷۰ درصد مشترکین استان نزدیک به الگوی مصرف است وسایر مشترکان باید مصرف خود را مدیریت کننند تا مشمول هزینه‌های بالا نشوند.

گرجی پور در ادامه میزان هدررفت آب در سطح استان را ۳۱.۳۶ درصد عنوان کرد و گفت: طبق دستور آبفای کشور، شرکت‌های آب و فاضلاب مکلف شده‌اند تا پایان برنامه هفتم توسعه میزان هدررفت آب را سالانه ۱.۵ درصد کاهش دهند.

وی با بیان اینکه ۲۰ درصد شبکه آب و فاضلاب استان بویژه در نواحی منفصل شهری و روستا‌ها فرسوده و نیازمند اصلاح است خاطرنشان کرد: این موضوع نیازمند اعتبارات مناسب است که باید به شرکت آب و فاضلاب اختصاص یابد.

معاون بهره برداری شرکت آبفای کردستان با اشاره به وجود ۲۵ هزار رشته انشعاب غیرمجاز در نواحی منفصلی شهری استان گفت: طی ۲ سال اخیر ۵ هزار رشته انشعاب غیرمجاز شناسایی شد که ۴۱۷۲ فقره تبدیل به مجاز و مابقی قطع شده است.

گرجی پور افزود: شرکت آبفای کردستان اقداماتی مانند مدیریت شبکه فشار و زون بندی، پایش لحظه‌ای مخازن، هوشمندسازی شبکه، بازچرخانی آب و استفاده از آب بازیافتی برای صنایع از جمله اقدامات شرکت آبفای استان برای کاهش هدررفت آب است.

وی در پایان این مصاحبه رادیویی از مشترکان خواست با اقداماتی، چون استفاده از شیرآلات کاهنده مصرف، مدیریت رفتار مصرفی، اصلاح عادت‌های شستشو، توجه به نشتی‌های داخل واحد و خودداری از شستشوی معابر و حیاط با آب شرب نسبت به ایفای نفش خود در اصلاح فرهنگ مصرف آب اقدام نمایند.

برچسب ها: کردستان ، الگوی مصرف آب ، آب شرب بهداشتی
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