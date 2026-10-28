رئیس سازمان چای کشور از پایان خرید تضمینی برگ سبز چای و افزایش ۲۷ درصدی خرید این محصول از چایکاران شمال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور با اشاره به پایان خرید تضمینی برگ سبز چای از چایکاران گیلان و مازندران گفت: از ابتدای اردیبهشت امسال تا ۵ آبان ماه، ۱۲۳ هزار و ۸۴۸ تن برگ سبز چای به ارزش ۴ هزار و ۳۵۷ میلیارد تومان به صورت تضمینی خریداری شد که این میزان خرید برگ سبز چای در مقایسه با سال گذشته، ۲۷ درصد افزایش یافته است.

او افزود: ۵۳ هزار و ۵۱۸ تن معادل ۴۳ و ۲ دهم درصد از برگ سبز چای خریداری شده امسال، درجه یک و ۷۰ هزار و ۳۳۰ تن معادل ۵۶ و ۸ دهم درصد خرید امسال، درجه ۲ بوده است.

رئیس سازمان چای کشور همچنین از استحصال ۲۷ هزار و ۸۶۶ تن چای خشک در کارخانجات فرآوری چای شمال از اردیبهشت امسال تاکنون خبر داد و تصریح کرد: ۳ هزار و ۶۰۴ میلیارد تومان معادل ۸۳ درصد مطالبات چایکاران بابت خرید تضمینی امسال پرداخت شده است.

۹۰ درصد باغ‌های چای کشور در استان گیلان و ۱۰ درصد دیگر در استان مازندران قرار دارد.

منبع:  روابط عمومی سازمان چای کشور

برچسب ها: برگ سبز چای ، خرید تضمینی ، سازمان چای کشور
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