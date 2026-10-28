باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران با اشاره به اهمیت نمایشگاه ایران کانماین ۲۰۲۵ در معرفی ظرفیت‌های معدنی کشور، گفت: این رویداد بستری برای تبادل تجربیات میان فعالان داخلی و خارجی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در بخش معدن فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است و یکی از محورهای اصلی نمایشگاه امسال، بررسی راهکارهای عملی برای دستیابی به این هدف و رفع موانع پیش روی توسعه این بخش خواهد بود.

رئیس خانه معدن ایران از افزایش حدود ۳۰ درصدی شرکت کنندگان در نمایشگاه امسال نسبت به دوره گذشته خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه فضای نمایشگاهی، تلاش شده است زمینه حضور تعداد بیشتری از شرکت‌ها و فعالان معدنی فراهم شود تا بخش‌های مختلف زنجیره ارزش معدن، از اکتشاف و استخراج تا فرآوری، در این رویداد مشارکت داشته باشند.

بهرامن تصریح کرد: به منظور کاهش فشار به معادن، پیشنهاد مشخصی به شورای عالی معادن ارائه دادیم مبنی بر اینکه حقوق دولتی بر اساس برداشت و استخراج واقعی معادن اخذ شود که این پیشنهاد در نیمه نخست سال در شورای عالی معادن تایید شد و در حال پیگیری هستیم تا این موضوع برای نیمه دوم سال نیز به طور کامل محقق شود.

وی با اشاره به رویکردهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در بخش معدن خاطرنشان کرد: برای توسعه همکاری‌ها، بازارهایی همچون اوراسیا و کشورهای آسیایی را مد نظر داریم و برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا در قالب نشست‌های علمی و اقتصادی، ظرفیت‌های کشور را به معرفی کنیم و حتی تمام بسته‌های سرمایه‌گذاری ما مشخص است و همچنین نشست‌های تخصصی سرمایه‌گذاری برگزار خواهد شد تا ظرفیت‌های بخش معدنی کشور با رویکرد بهتری برای سرمایه گذاری معرفی شود.

بهرامن با اشاره به ابعاد بین‌المللی ایران کانماین ۲۰۲۵ بیان کرد: در این دوره نمایندگان ۳۶ کشور حضور خواهند داشت و مشارکت سفرا و فعالان اقتصادی خارجی می‌تواند به تقویت ارتباطات بین‌المللی و گسترش همکاری‌های معدنی کمک کند.

رئیس خانه معدن ایران با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها خاطرنشان‌کرد: بخش معدن کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو است و عبور از این شرایط نیازمند اتخاذ تصمیم‌های واقع‌بینانه، حفظ ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و توجه به ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه این بخش است.

وی تاکید کرد: برای صیانت از دستاوردهای موجود و جلوگیری از آسیب به فعالیت‌های معدنی، باید راهکارهایی متناسب با شرایط اقتصادی کشور تدوین شود و از ظرفیت‌های معدنی در جهت تقویت تولید، توسعه فرآوری و افزایش سهم ایران در بازارهای منطقه‌ای به‌درستی استفاده کرد.

وی اظهار داشت: این نمایشگاه مهمترین رویداد کشور در حوزه معدن است که نقش بسزایی در ارتباط با تحقق اهداف اقتصادی کشور ایفا می کند.

بیستمین نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی، ماشین آلات و تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته (ایران کانماین) با حضور محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران، کسری نوری مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران، سفرای کشورهای عربستان، تاجیکستان، قزاقستان، اندونزی، نماینده سفارت روسیه، اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران و فعالان و متخصصان این حوزه آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه با حضور ۱۲۸ شرکت داخلی و خارجی از امروز به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد.در این دوره ۱۲۸ شرکت و واحد تولیدی داخلی در کنار نمایندگی خارجی از کشورهای چین، ژاپن و هند حضور دارند.