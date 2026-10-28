باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین قطار کانتینری صادراتی استان قم با دستور اکبر بهنام‌جو استاندار قم، امروز با هدف توسعه حمل‌ونقل ریلی و تسهیل صادرات کالاهای تولیدی استان، به مقصد چین اعزام شد.

این برنامه با حضور اکبر بهنام‌جو استاندار قم، محمد منان‌رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم و روح‌الله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم برگزار شد.

اعزام نخستین قطار کانتینری صادراتی قم به چین در راستای حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان و توسعه مسیرهای جدید صادراتی انجام شد.

منبع:استانداری قم