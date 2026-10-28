تولیت حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین (ع)، بر لزوم توجه ویژه به مسائل امنیتی، اجتماعی و رفاهی ساکنان محلات پیرامون حرم تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم غبارروبی حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین (ع) با حضور دادستان انتظامی قضات کل کشور، جمعی از مسئولان قضایی استان فارس، مسئولان اوقاف و امور خیریه، خادمان و زائران این آستان مقدس برگزار شد.

این مراسم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبداللهی، دادستان انتظامی قضات کل کشور، حجت‌الاسلام رجایی‌نسب ریاست دادگستری فارس، میرحاجی دادستان عمومی و انقلاب استان و جمعی از مسئولان قضایی استان فارس، مسئولان اوقاف و امور خیریه، خادمان و زائران حرم مطهر برگزار شد.

حجت‌الاسلام محی‌الدین طاهری شیرازی، تولیت حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین (ع)، ضمن خیرمقدم به مهمانان و مسئولان حاضر، از خدمات مجموعه قضایی کشور و استان فارس و تلاش‌های مدیران و مسئولان در مسیر خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد.

او با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره)، قائد عظیم الشأن شهید (ره)، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای قوه قضائیه، به‌ویژه شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، شهید آیت الله قدوسی، شهید آیت الله رئیسی و دیگر شهدای والامقام، بر اهمیت خدمت صادقانه، پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و تلاش در مسیر تحقق عدالت تأکید کرد.

تولیت حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین (ع) با اشاره به نقش ارزشمند مجموعه قضایی کشور در پاسداری از حقوق مردم و برقراری عدالت، از اقدامات و خدمات مسئولان قضایی، به‌ویژه مدیران و مسئولان دستگاه قضایی استان فارس، تقدیر کرد.

ضرورت توجه به مسائل اجتماعی و امنیتی پیرامون حرم مطهر

طاهری شیرازی با اشاره به جایگاه ویژه حرم‌های مطهر اهل‌بیت (ع) و امامزادگان در بافت تاریخی شهرها، اظهار داشت: بسیاری از این اماکن مقدس در محله‌های قدیمی و در مجاورت بافت‌های متراکم شهری قرار دارند؛ ازاین‌رو، توجه ویژه به مسائل اجتماعی، فرهنگی و امنیتی این مناطق ضروری است.

او با تأکید بر لزوم رسیدگی به مشکلات ساکنان این محله‌ها، خواستار توجه بیشتر مسئولان و دستگاه‌های مرتبط به وضعیت محرومان، ارتقای امنیت و سامان‌دهی مسائل پیرامونی حرم مطهر شد.

تولیت حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین (ع) همچنین بر ضرورت تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی آستان‌های مقدس تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت معنوی این اماکن را در معرفی شخصیت‌های برجسته اهل‌بیت (ع) و گسترش معارف دینی، اقدامی مهم و ضروری دانست.

قدردانی از خدمات مجموعه قضایی استان فارس

او در ادامه، با قدردانی از خدمات مسئولان قضایی استان فارس در دوره‌های مختلف، از تلاش‌های مدیران، قضات و کارکنان دستگاه قضایی در خدمت‌رسانی به مردم یاد کرد و بر تداوم همکاری و تعامل مجموعه‌های مختلف برای رفع مشکلات مردم تأکید داشت.

طاهری شیرازی در پایان، ضمن تشکر از مسئولان و مهمانان حاضر در مراسم غبارروبی، ابراز امیدواری کرد: با همدلی و همکاری دستگاه‌های مسئول، زمینه ارتقای امنیت، توسعه فعالیت‌های فرهنگی و بهبود شرایط اجتماعی در محدوده حرم مطهر و بافت پیرامونی آن فراهم شود.

منبع: حرم سیدعلاءالدین حسین

برچسب ها: ارتقای امنیت ، بافت تاریخی ، حرم سیدعلاءالدین الحسین ، مسائل امنیتی ، غبار روبی حرم
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