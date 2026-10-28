آیین اعطای عطیه فرماندهی معظم کل قوا به دانش‌آموختگان دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) با حضور نماینده ویژه ایشان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین اعطای عطیه فرماندهی معظم کل قوا به دانش‌آموختگان دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران، با حضور امیر سرلشکر عطاءالله صالحی نماینده ویژه ایشان و فرمانده اسبق ارتش و امیر سرتیپ علیرضا الهامی، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش، برگزار شد.

امیر سرلشکر صالحی در این مراسم، پدافند هوایی را خط مقدم دفاع از آسمان کشور دانست و با تأکید بر نقش سرنوشت‌ساز این نیرو در دفاع از کشور، اظهار کرد: رهبر شهید امت در زمان حیات خود همواره بر اولویت و اهمیت پدافند هوایی تأکید داشتند و امروز بیش از پیش به اهمیت این جایگاه پی برده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه اعطای این عطیه به سنت رهبر شهید و به دستور رهبر معظم انقلاب انجام می‌شود، این اقدام را مایه افتخار دانش‌آموختگان دانست و بر ضرورت مسئولیت‌پذیری آنان در آغاز مسیر خدمت تأکید کرد.

نماینده ویژه فرماندهی معظم کل قوا در ادامه، به دانش‌آموختگان دانشگاه افسری پدافند هوایی توصیه کرد و گفت: نماز را در هر شرایطی اقامه کنید، همواره به ورزش، حفظ آمادگی جسمانی و توجه به تغذیه مناسب اهمیت دهید و با مطالعه مستمر، دانش عمومی و تخصصی خود را افزایش داده و از ابتکار و نوآوری در حوزه پدافند هوایی غافل نشوید.

این مراسم با هدف تکریم دانش‌آموختگان دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) و پاسداشت تلاش‌های آنان در مسیر کسب دانش و مهارت‌های تخصصی برگزار شد؛ دانش‌آموختگانی که با دریافت عطیه فرماندهی معظم کل قوا، فصل تازه‌ای از خدمت در خط مقدم دفاع از آسمان ایران اسلامی را آغاز می‌کنند.

منبع: ارتش

برچسب ها: ارتش ، رهبر معظم انقلاب ، پدافند هوایی
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