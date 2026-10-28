باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - تأمین مالی و دسترسی به تسهیلات حمایتی از مهم‌ترین دغدغه‌های شرکت‌های فعال در حوزه صنایع خلاق به شمار می‌رود؛ شرکت‌هایی که به‌ویژه در مراحل اولیه فعالیت خود برای توسعه محصولات و ورود به بازار با محدودیت منابع مالی مواجه هستند.

اسفندیار اختیاری، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره برنامه‌های حمایتی معاونت علمی برای شرکت‌های خلاق اظهار کرد: شرکت‌های خلاق در تبصره ماده ۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مورد توجه قرار گرفته‌اند و حمایت از این شرکت‌ها صرفاً به معاونت علمی محدود نمی‌شود.

وی افزود: شرکت‌های خلاق علاوه بر معاونت علمی، با دستگاه‌های دیگری از جمله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ارتباط دارند و بخشی از حمایت‌های مورد نیاز آنها از طریق این دستگاه‌ها دنبال می‌شود.

اختیاری با اشاره به محدودیت‌های قانونی حمایت مالی از شرکت‌های خلاق گفت: بر اساس اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، تسهیلات این صندوق به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص دارد؛ از این رو، تلاش کرده‌ایم شرایطی فراهم شود تا شرکت‌های خلاق نیز بتوانند از مسیر کسب تأییدیه دانش‌بنیان، به ظرفیت‌های حمایتی این صندوق دسترسی پیدا کنند.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی با تأکید بر ضرورت ایجاد مسیر‌های جدید تأمین مالی برای صنایع خلاق خاطرنشان کرد: با فعالان این حوزه گفت‌و‌گو‌هایی داشته‌ایم تا بتوانند از بستر‌های دیگر تأمین مالی نیز استفاده کنند.

وی در این زمینه از برنامه ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) برای شرکت‌های خلاق خبر داد و گفت: پیشنهاد کرده‌ایم چنین صندوقی برای تأمین مالی این شرکت‌ها ایجاد شود و خوشبختانه قرار است این اقدام انجام شود.

اختیاری همچنین به ظرفیت اعتبار مالیاتی برای حمایت از شرکت‌های خلاق اشاره کرد و افزود: معاونت علمی آمادگی دارد بسته‌ای در این زمینه برای شرکت‌های خلاق ایجاد کند تا امکان بهره‌مندی آنها از ظرفیت‌های حمایتی بیشتری فراهم شود.