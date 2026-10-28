باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رویترز ادعا کرد که یک مقام آگاه به این خبرگزاری گفته است که «میانجیگران قطریروز یکشنبه پیش‌نویس توافق جدیدی را در تهران ارائه کردند.»

رویترز به نقل از مقامات گزارش داد که ایران در حال بررسی پیشنهاد ارائه شده توسط قطر است و انتظار می‌رود تا پایان هفته به آن پاسخ دهد.

این خبرگزاری توضیح داد که «پیش‌نویس قطر یک بازه زمانی ۷ روزه برای رسیدگی به نگرانی‌های آمریکا و ایران تعیین می‌کند و چندین کشور بر اساس آخرین پیشنهاد‌های قطر که به ایرانی‌ها ارائه شده است، ضامن توافق بین آمریکا و ایران خواهند بود.»

منبع. النشره