باشگاه خبرنگاران جوان - پیش از این، عروس‌ها برای رسیدن به وزن رویایی خود به ورزش و رژیم‌های غذایی متوسل می‌شدند، اما اخیراً دارو‌های کاهش وزن و لاغری نیز به این فهرست اضافه شده‌اند و شکل و ماهیت آماده‌سازی‌ها را تغییر داده‌اند و بحث جدیدی را در مورد فشار‌های ناشی از استاندارد‌های زیبایی مدرن آغاز کرده‌اند.

با دسترسی گسترده به دارو‌های GLP-۱ مانند اوزمپیک و مانجارو، بحث دیگر فقط در مورد کاهش وزن نیست، بلکه در مورد این است که آیا دستیابی به "اندام بی‌نقص" بخش جدایی‌ناپذیری از لیست تدارکات عروسی، مانند لباس یا آرایش، است یا خیر.

از انتخاب لباس تا تغییر اندام

دوران نامزدی همواره با تلاش برای بهبود تناسب اندام همراه بوده است، اما سرعت دستیابی به نتایج برخی دارو‌های لاغری، برخی از زوج‌های در شرف ازدواج را بر آن داشته است که این دارو‌ها را در برنامه‌های آماده‌سازی عروسی خود بگنجانند. برنامه‌ریزی برای عروسی دیگر محدود به انتخاب لباسی متناسب با اندام نیست، بلکه اکنون برخی قصد دارند اندام خود را متناسب با لباس تغییر دهند.

داده‌های زولا، اپلیکیش خدمات عروسی، نشان می‌دهد تقریباً ۱۰ درصد از زوج‌های آمریکایی که در شرف ازدواج هستند، از دارو‌های GLP-۱ استفاده می‌کنند.

این استفاده گسترده منجر به یک مشکل عملی شده است که قبلاً در صنعت لباس عروس وجود نداشت: طبق گزارشی که توسط روزنامه وال استریت ژورنال منتشر شده است، برخی از فروشگاه‌های لباس عروس در آمریکا اکنون از عروس‌هایی که از این دارو‌ها استفاده می‌کنند، می‌خواهند اظهارنامه‌های قانونی را امضا کنند که فروشگاه را از مسئولیت اندازه نبودن لباس در صورت تغییر قابل توجه وزن‌شان بین قرار ملاقات خیاطی و تاریخ عروسی، مبرا می‌کند.

در این گزارش به مواردی اشاره شده است که عروس‌ها ظرف چند ماه معادل ۵ یا ۶ سایز کامل یا ده‌ها کیلوگرم وزن کم کرده‌اند، در حالی که قیمت یک لباس عروس می‌تواند از ۱۰ هزار دلار فراتر رود.

در مقابل، فروشگاه زنجیره‌ای دیویدز برایدال آمریکا، یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای لباس عروس در ایالات متحده، از راه‌اندازی یک برنامه ضمانت جدید خبر داد که تضمین می‌کند هر لباس عروسی که توسط عروس خریداری شود، در روز مراسم، متناسب با اندازه او تغییر خواهد کرد، صرف نظر از اینکه بدن او در این مدت چقدر تغییر کند.

این شرکت گزارش داد که طی دو سال گذشته پس از راه‌اندازی این برنامه تعداد درخواست‌های فوری۵۰ درصد افزایش یافته است.

وقتی تصاویر انتظاراتی ایجاد می‌کنند که برآورده کردن‌شان دشوار است

این پدیده را نمی‌توان جدا از تأثیر عظیم رسانه‌های اجتماعی درک کرد. پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و تیک‌تاک پر از ویدیو‌هایی هستند که «سفر» عروس را قبل از عروسی مستند می‌کنند، از ورزش و تمرینات تناسب اندام گرفته تا برنامه‌های مراقبت از پوست و کاهش وزن.

با مشاهده مکرر این محتواها، برای برخی آسان می‌شود که احساس کنند باید به سطح خاصی از آمادگی جسمانی برسند تا عکس‌های عروسی ایده‌آل و بی‌نقص به نظر برسند.

این فقط مربوط به خودِ رویداد نیست، بلکه مربوط به عکس‌ها و ویدیو‌هایی است که سال‌ها حفظ می‌شوند و ممکن است در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی با دنبال‌کنندگان به اشتراک گذاشته شوند.

کارشناسان معتقدند مقایسه‌های مداوم آنلاین ممکن است باعث شود دوران نامزدی کمتر جنبه جشن و سرور داشته باشد و بیشتر به تلاش برای دستیابی به استاندارد‌های زیبایی‌شناختی ایجاد شده توسط دنیای دیجیتال تبدیل شود، استاندارد‌هایی که ممکن است برای بسیاری از افراد دور از واقعیت باشد.

در مطالعه‌ای که سال ۲۰۲۴ در مجله «Eating Behaviors» منتشر شد، محققان دانشگاه نورت‌ایسترن آمریکا، داده‌های ۳۲۹ زن نامزد را که در حال آماده شدن برای عروسی خود بودند، تجزیه و تحلیل کردند.

این مطالعه به این نتیجه رسید که تأثیر رسانه‌ها، همراه با مقایسه دائمی ظاهر و درونی‌سازی استاندارد‌های لاغری، از قوی‌ترین عوامل مرتبط با نارضایتی از تصویر بدن و اختلالات خوردن در میان زنان در شرف ازدواج هستند و واریانس اختلالات رفتار‌های غذایی را توضیح می‌دهند.

نتایج این تحقیق از این ایده پشتیبانی می‌کند که تدارکات عروسی، تحت تأثیر محتوای رسانه‌ای و اجتماعی، می‌تواند به دوره‌ای از فشار فزاینده برای دستیابی به استاندارد‌های زیبایی‌شناختی ایده‌آل تبدیل شود.

این یک راه حل برای مناسبت موقت نیست

با وجود علاقه روزافزون به دارو‌های لاغری، پزشکان تأکید می‌کنند که این دارو‌ها به عنوان راهی سریع برای کاهش وزن در جهت آماده‌سازی برای یک رویداد خاص ساخته نشده‌اند، بلکه برای درمان بیماری‌های خاص به ویژه چاقی و دیابت نوع ۲، تولید شده‌اند و باید تحت نظارت پزشکی که وضعیت سلامت بیمار و عوارض جانبی احتمالی را در نظر می‌گیرد، استفاده شوند.

سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) توضیح می‌دهد این دارو‌ها برای مدیریت وزن طولانی‌مدت در افرادی که معیار‌های پزشکی خاصی را دارند، تأیید شده‌اند. این دارو‌ها باید به عنوان بخشی از یک برنامه درمانی که شامل رژیم غذایی کم‌کالری و افزایش فعالیت بدنی است، استفاده شوند، نه به عنوان جایگزینی برای تغییرات سبک زندگی یا یک راه حل سریع در جهت کاهش وزن.

دکتر دارن اسمیت، جراح پلاستیک در شهر نیویورک، به روزنامه بریتانیایی گاردین توضیح داد که او شاهد روند رو به رشدی در میان مردم برای استفاده از این دارو‌ها در جهت آماده شدن برای مناسبت‌های خاص بوده است، اگرچه بسیاری از آنها معیار‌های پزشکی لازم برای تجویز آن را ندارند.

او افزود یکی از رایج‌ترین مواردی که می‌بینم عروس خانم‌هایی هستند که وزن طبیعی دارند، اما برای اینکه قبل از عروسی فقط بین ۲.۳ تا ۴.۵ کیلوگرم وزن کم کنند، به این دارو‌ها متوسل می‌شوند.

پزشکان همچنین هشدار می‌دهند که قطع درمان پس از رسیدن به وزن دلخواه، بدون ایجاد تغییرات دائمی در عادات غذایی و سطح فعالیت بدنی، می‌تواند منجر به بازگشت بخشی از وزن از دست رفته در مدت کوتاهی شود.

بنابراین، استفاده از این دارو‌ها برای پوشیدن لباس عروسی با سایز کوچکتر، با هدف پزشکی مورد نظر آنها مغایرت دارد و ممکن است فرد را در معرض خطرات سلامتی قرار دهد که با یک مناسبت زودگذر، هر چقدر هم که مهم باشد، توجیه نمی‌شوند.

مرز میان مراقبت از خود و جستجوی کمال

بدون شک، تمایل به بهبود تناسب اندام یا سلامتی قبل از عروسی طبیعی است و می‌تواند فرصتی برای شروع یک سبک زندگی فعال‌تر باشد، اما مشکل از جایی شروع می‌شود که دستیابی به یک تصویر بی‌نقص تنها معیار موفقیت در این مراسم می‌شود.

بنابراین، بهترین آمادگی برای ازدواج، پیروی از استاندارد‌های زیبایی‌شناختی تحمیل‌شده توسط رسانه‌های اجتماعی نیست، بلکه اتخاذ عادات سالمی است که می‌توان پس از پایان جشن نیز آنها را حفظ کرد، مانند ورزش منظم، بهبود رژیم غذایی یا استفاده از دارو‌های کاهش وزن فقط در صورت لزوم پزشکی و تحت نظر پزشک متخصص. عروسی یک روز طول می‌کشد، اما رابطه با بدن و سلامتی یک عمر ادامه دارد.

منبع: خبرآنلاین