مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی، برگزار و با رأی اکثریت اعضای این مجمع، علی دادگر به‌عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوانمجمع عمومی و انتخاباتی ریاست فدراسیون تیراندازی با ریاست سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه وررش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان برگزار و علی دادگر با ۲۶ رأی، از ۵۱ آرای اعضای مجمع به‌عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شد.

ابراهیم برخورداری، علی دادگر، حسین زکی‌زاده، سیدسالار محمد‌نیا، عباس محمدی‌پور و مسعود نصرتی قزوینی‌نژاد به‌عنوان شش نامزد نهایی انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی، صلاحیت‌شان برای حضور در این مجمع تأیید شده بود.

پیش از برگزاری انتخابات با انصراف ابراهیم برخورداری، سیدسالار محمدنیا و مسعود نصرتی قزوینی‌نژاد، انتخابات با رقابت بین علی دادگر، حسین زکی‌زاده و عباس محمدی‌پور برگزار شد.

در دور اول مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی، علی دادگر ۲۵ رأی، حسین زکی‌زاده ۱۹ رأی و عباس محمدی‌پور ۵ رأی کسب کردند. یک رأی نیز باطله بود.

مجمع انتخاباتی این فدراسیون به دلیل عدم کسب اکثریت آرا به دور دوم رسید.

بر همین اساس، رأی‌گیری برای انتخاب رئیس فدراسیون، بین علی دادگر و حسین زکی‌زاده برگزار شد.

علی دادگر با اعتماد اعضای مجمع برای دوره چهار سال آینده به‌عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی انتخاب شد. حسین زکی‌زاده هم ۲۵ رأی کسب کرد.

علی دادگر پیش از این نیز سابقه ریاست فدراسیون تیراندازی را داشته است.

برچسب ها: وزارت ورزش و جوانان ، فدراسیون تیراندازی
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