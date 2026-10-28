باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۶ آبان شاخص کل بورس با افزایش ۳۹ هزار و ۹۲۳ واحد در سطح ۷ میلیون و ۹۶۷ واحدی قرار گرفت؛ شاخص کل هم‌وزن نیز به افزایش ۶ هزار و ۹۹۸ واحد در سطح ۲ میلیون و ۲۰۹ واحدی ایستاد.

فملی، شپنا و شبندر بیشترین تاثیر و سه نماد غزنجان، زشک و داروند پرتراکنش‌ترین نمادهای بازار بورس بودند.

شاخص کل فرابورس نیز با افزایش ۳۹۱ واحد در ارتفاع ۶۶ هزار و ۳۸۳ واحدی قرار گرفت؛ کگهر، آریا و فزر بیشترین تاثیر و سه نماد فکور، فنقره و فزر پرتراکنش‌ترین نمادهای بازار فرابورس بودند.

امروز گروه فرآورده‌ها نفتی برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن گروه فلزات اساسی و شیمیایی در جایگاه بعدی قرار گرفتند‌.