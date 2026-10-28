معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی گفت: تاکنون ۴۴۶ واحد نهضت ملی مسکن در استان به اتمام رسیده است و بخش قابل توجهی از طرح ها در مراحل مختلف اجرا قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - وحید شعبانی معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی از تخصیص ۴ هزار و ۹۸۷ واحد مسکونی در قالب طرح های نهضت ملی مسکن در ۲۲ سایت استان خبر داد و گفت: تاکنون ۴۴۶ واحد به اتمام رسیده و بخش قابل توجهی از طرح ها در مراحل مختلف اجرا قرار دارند.

وی با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح های نهضت ملی مسکن در حوزه مسکن شهری اظهار کرد: از مجموع واحدهای تخصیص‌یافته، برای ۴ هزار و ۵۷۱ واحد پروانه ساختمانی صادر شده است .

شعبانی افزود: میانگین پیشرفت فیزیکی واحدهای در حال ساخت حدود ۳۰ درصد و میانگین واحدهای نیمه تمام ۶۷ درصد است و تکمیل این طرح ها با مشارکت متقاضیان و بهره‌گیری از تسهیلات بانکی دنبال می‌شود.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به شیوه اجرای این طرح تصریح کرد: در طرح های نهضت ملی مسکن، زمین بر اساس برآوردهای کارشناسی برای بیش از ۲ متقاضی تخصیص می‌یابد و بنیاد مسکن نیز با تأمین بستر لازم و فراهم‌سازی تسهیلات بانکی، زمینه ساخت واحدهای مسکونی را با مشارکت مردم فراهم می‌کند.

وی همچنین از افزایش سقف تسهیلات متمم بانکی به ۸۵۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: متقاضیانی که طرح آنها دارای بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است، می‌توانند مطابق ضوابط بانکی از تسهیلات متمم بهره‌مند شوند.طرح های نهضت ملی مسکن بنیاد مسکن استان در قالب ۲۲ سایت در حال ساخت است‌.