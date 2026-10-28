باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز چهارشنبه ادعا کرد که «خیلی زود» دیداری بین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، ترتیب داده خواهد شد.

ترامپ در صحبت با رسانه‌ها مدعی شد: «خیلی زود جلسه‌ای ترتیب داده خواهد شد و فکر می‌کنم پیشرفت زیادی در تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ بین روسیه و اوکراین امکان‌پذیر است.»

این اعلامیه در حالی منتشر می‌شود که دولت ترامپ تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای پایان دادن به جنگی که وارد پنجمین سال خود شده است، تشدید می‌کند.

زلنسکی روز یکشنبه اعلام کرد که نشست سه جانبه‌ای بین کی‌یف، واشنگتن و مسکو در ماه نوامبر با هدف از سرگیری مذاکرات صلح متوقف شده برگزار خواهد شد، در حالی که دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، تایید کرد که هنوز تاریخ دقیقی برای دور جدید مذاکرات سه جانبه در مورد اوکراین تعیین نشده است.

مذاکرات مستقیم بین روس‌ها و اوکراینی‌ها پیش از این در سال ۲۰۲۵ برگزار شد، اما به حل و فصل مناقشه منجر نشد و هر دو طرف به شرایط خود پایبند بودند. با این حال، کرملین تاکنون هرگونه احتمال دیدار بین پوتین و زلنسکی در خارج از مسکو را رد کرده است.

منبع: المیادین