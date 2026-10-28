ورود سامانه بارشی به کردستان؛ رگبار، رعدوبرق و وزش باد در راه است

کارشناس اداره کل هواشناسی استان کردستان از فعالیت سامانه بارشی در استان از بعدازظهر چهارشنبه تا ظهر شنبه خبر داد و گفت: در این مدت، بارش باران، رعد و برق و در برخی ساعات احتمال بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی ـ ریحان امیدی‌راد  اظهار کرد: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۴۰ و هشدار سطح نارنجی شماره ۱۳، از بعدازظهر امروز چهارشنبه تا ظهر روز شنبه، استان کردستان تحت تأثیر فعالیت سامانه بارشی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در این مدت، آسمان استان در بیشتر ساعات ابری و در برخی نقاط مه‌آلود خواهد بود و وزش باد، رگبار باران، رعد و برق و احتمال بارش تگرگ از پدیده‌های جوی پیش‌بینی‌شده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان کردستان با اشاره به شدت بیشتر بارش‌ها در برخی مناطق استان بیان کرد: میزان بارندگی در روز‌های پنجشنبه و جمعه در نیمه غربی و شمالی استان، به‌ویژه شهرستان‌های مریوان، سروآباد، بانه و کامیاران، بیشتر از سایر نقاط پیش‌بینی می‌شود.

امیدی‌راد با تأکید بر احتمال بروز مخاطرات ناشی از بارش‌ها ادامه داد: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، احتمال آبگرفتگی معابر و وقوع سیلاب‌های موقتی در برخی مناطق وجود دارد؛ بنابراین لازم است شهروندان و دستگاه‌های مسئول توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

وی همچنین از روند کاهشی دمای بیشینه هوا در سه روز آینده خبر داد و گفت: کاهش دمای روزانه از دیگر پیامد‌های شرایط جوی پیش‌رو در استان خواهد بود.

برچسب ها: کردستان ، بارش پاییزی ، باران و سیلاب ، هواشناسی کردستان
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