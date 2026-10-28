باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به برگزاری نشست‌های کمیته بین‌المللی استاندارد هوش مصنوعی از چهارم تا هشتم آبان‌ماه در شهر مونترال کانادا، گفت: نمایندگان کشور‌های مختلف در این نشست‌ها درباره موضوعات تخصصی مرتبط با استانداردسازی هوش مصنوعی تبادل نظر می‌کنند.

پیگیری دیدگاه‌های فنی ایران در تدوین استاندارد‌های بین‌المللی

شیخی با بیان اینکه هدایت تیم جمهوری اسلامی ایران در این نشست‌ها بر عهده پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات است، افزود: این پژوهشگاه با اتکا به ظرفیت‌های کارشناسی و تخصصی خود، مشارکت مؤثر کشور در مباحث فنی و فرایند تدوین استاندارد‌های بین‌المللی هوش مصنوعی را دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: تیم ایران در این نشست‌ها دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و ملاحظات فنی کشور را مطرح می‌کند و پیگیری‌های لازم را برای انعکاس آنها در روند تدوین استاندارد‌ها انجام می‌دهد.

استانداردسازی؛ زمینه‌ساز توسعه و ارزیابی هوش مصنوعی

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر نقش روزافزون استاندارد‌ها در توسعه و ارزیابی سامانه‌های هوش مصنوعی اظهار کرد: حضور در نشست‌های بین‌المللی استانداردسازی، فرصتی برای انعکاس دیدگاه‌های کشور، تعامل با متخصصان و نمایندگان سایر کشور‌ها و آشنایی با رویکرد‌ها و دستاورد‌های جهانی در این حوزه فراهم می‌کند.

تقدیر از کمیته متناظر ملی استاندارد هوش مصنوعی

شیخی همچنین با اشاره به تقدیر از کمیته متناظر ملی استاندارد هوش مصنوعی کشور به‌عنوان فعال‌ترین کمیته متناظر بین‌المللی کشور، این موفقیت را حاصل تلاش اعضای کمیته و نشان‌دهنده ظرفیت تخصصی شکل‌گرفته در کشور برای مشارکت در فعالیت‌های استانداردسازی بین‌المللی دانست.

وی افزود: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدایت فعالیت‌های تخصصی و حضور در مجامع بین‌المللی، در تقویت ظرفیت کشور برای مشارکت در تدوین استاندارد‌های جهانی هوش مصنوعی نقش مؤثری ایفا می‌کند.

منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات