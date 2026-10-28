باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «یدیعوت آحارونوت» به نقل از منابع نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گزارش داد که او قصد دارد شخصا و با استفاده از ابزار‌های در اختیار خود، بر جلوگیری از تشکیل کابینه ائتلافی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، با دو حزب افراطی «صهیونیسم دینی» و «قدرت یهودی» نظارت کند.

به گفته مقام‌های آمریکایی، تشکیل کابینه با حضور ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم تروریستی اسرائیل، گزینه‌ای قابل طرح نیست.

این منابع تاکید کردند که ترامپ از دریافت «امتیازی در مقابل پیروزی نتانیاهو» عقب‌نشینی نخواهد کرد و احتمالا برای تشکیل کابینه وحدت مبتنی بر توافق تقسیم دوره نخست‌وزیری فشار خواهد آورد؛ اقدامی که می‌تواند زمینه گسترش «توافق‌نامه‌های ابراهیم» را فراهم کند.

طرح تشکیل کابینه وحدت در رژیم تروریستی اسرائیل در شرایطی مطرح شده که بن‌بست سیاسی و دشواری تشکیل ائتلافی باثبات، محاسبات احزاب اسرائیلی را پیچیده کرده است.

بر اساس گزارش روز‌های اخیر روزنامه «جروزالم پست»، برخی چهره‌های نزدیک به ترامپ خواهان تشکیل کابینه‌ای با حضور بنیامین نتانیاهو و گادی آیزنکوت، رهبر حزب «یاشار»، اما بدون مشارکت ایتامار بن‌گویر و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی و رهبر حزب صهیونیسم دینی، هستند.

بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده، نتانیاهو ممکن است در مرحله نخست نخست‌وزیر باقی بماند و سپس قدرت را طبق توافقی چرخشی به شریک ائتلافی خود واگذار کند. هدف اصلی این طرح، از نگاه حامیان آن، کاهش نفوذ احزاب راست افراطی و فراهم‌کردن زمینه پیشبرد برنامه‌های منطقه‌ای واشنگتن، به‌ویژه گسترش توافق‌نامه‌های ابراهیم و عادی‌سازی روابط اسرائیل با عربستان سعودی است.

با این حال، اجرای طرح با موانع جدی روبه‌روست. آیزنکوت پیش‌تر مخالفت خود را با حضور در کابینه به ریاست نتانیاهو اعلام کرده و بن‌گویر نیز به‌شدت با کنار گذاشته‌شدن از ائتلاف مخالفت کرده است. همچنین، مقام‌های آمریکایی درباره این طرح اتفاق‌نظر ندارند و هنوز توافقی قطعی برای اجرای آن حاصل نشده است.