سازمان تأمین اجتماعی جزئیات پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برای بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر عزیز، از امروز، چهارشنبه ششم آبان‌ماه آغاز شده است.

این پرداخت‌ها از عصر امروز (چهارشنبه ششم آبان) در بانک رفاه کارگران شروع خواهد شد و به تدریج و مستمر طبق حروف الفبا تا پایان روز شنبه نهم آبان تکمیل می‌شود

همچنین پرداختی مستمری‌بگیرانی که حقوق خود را از سایر بانک‌های عامل (به جز بانک رفاه) دریافت می‌کنند از صبح امروز آغاز شده است.

براساس این گزارش، پیشتر معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز در شهریور پرداخت شد.

با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور، از بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی خواهشمندیم در صورت عدم دریافت پیامک بانکی، موجودی حساب خود را بررسی نمایند.

در پایان یادآور می‌شود؛ تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است؛ بنابراین، به همه مخاطبین گرامی توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه در شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک «Tamin_Media» در دسترس است، دنبال کنند.

همچنین سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور یا تلفن همراه، به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.

منبع: سازمان تأمین اجتماعی

برچسب ها: سازمان تامین اجتماعی ، معوقات
خبرهای مرتبط
پرداخت معوقات اردیبهشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران در ششم آبان
کد رهگیری نسخه برخی دارو‌ها صرفاً برای شماره موبایل بیمار ارسال می‌شود
واریز حقوق مهرماه تمامی بازنشستگان تامین اجتماعی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ثبت ادعا برای طرح دعوای همه املاک الزامی نیست
منتقدان طرح «تورم صفر» درد مردم را نمی‌فهمند
دستگیری متهم فراری پرونده قتل خیابان لقمان تهران
افتتاح ۱۸۰ پروژه شهری/ شهرداری تهران جلوتر از دولت حرکت می‌کند
ضربه پلیس به دو باند مسلحانه قاچاق مواد مخدر/ کشف بیش از ۲.۵ تن انواع مواد مخدر
چگونه در زندگی یک فرد بی‌مسئولیت نباشیم؟ + فیلم
ترافیک نیمه‌سنگین در ۳ محور منتهی به تهران/ بارش باران در جاده‌های گیلان
آمار کل تصادفات کشور در ۶ ماهه اول سال ۱۴٠۵ + فیلم
ترافیک نیمه‌سنگین در ۳ محور منتهی به تهران
مسمومیت با قارچ‌ها و گیاهان سمی به دلیل ناآگاهی افراد اتفاق می‌افتد
آخرین اخبار
مسمومیت با قارچ‌ها و گیاهان سمی به دلیل ناآگاهی افراد اتفاق می‌افتد
ضربه پلیس به دو باند مسلحانه قاچاق مواد مخدر/ کشف بیش از ۲.۵ تن انواع مواد مخدر
دستگیری متهم فراری پرونده قتل خیابان لقمان تهران
چگونه در زندگی یک فرد بی‌مسئولیت نباشیم؟ + فیلم
آمار کل تصادفات کشور در ۶ ماهه اول سال ۱۴٠۵ + فیلم
منتقدان طرح «تورم صفر» درد مردم را نمی‌فهمند
افتتاح ۱۸۰ پروژه شهری/ شهرداری تهران جلوتر از دولت حرکت می‌کند
ثبت ادعا برای طرح دعوای همه املاک الزامی نیست
ترافیک نیمه‌سنگین در ۳ محور منتهی به تهران/ بارش باران در جاده‌های گیلان
ترافیک نیمه‌سنگین در ۳ محور منتهی به تهران
بازداشت یکی از متهمان پرونده نمایشگاه فیتکس تهران
پلیس راهور: بغل‌نویسی خودرو‌ها بدون مجوز پلیس راهور ممنوع است
آخرین وضعیت خطوط مترو، بزرگراه‌ها و تونل‌های تهران