دفتر نخست‌وزیر عراق چهار افسر وزارت کشور را به‌دلیل آنچه اهانت به پرچم آمریکا و کوتاهی امنیتی خوانده شده، برکنار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع امنیتی عراقی امروز چهارشنبه اعلام کرد که دفتر علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق، چهار افسر وزارت کشور را از سمت‌های خود برکنار کرده است.

این منبع به پایگاه خبری السومریه نیوز گفت: «دفتر فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق تصمیم جدی به برکناری چهار افسر وزارت کشور از سمت‌هایشان گرفته است.»

وی افزود که دستور تشکیل کمیته تحقیقاتی درباره این افسران نیز صادر شده است؛ زیرا به ادعای دفتر نخست‌وزیری در انجام وظایف امنیتی خود کوتاهی کرده و در اهانت به پرچم آمریکا نقش داشته‌اند.

سرتیپ داود سلمان داود حسن فرمانده منطقه امنیتی دوم، سرتیپ ریاض جیزان رسن سلوم افسر مقر فرماندهی پلیس در منطقه الرصافه بغداد، سرهنگ ذوالفقار عوده کتاب فرمانده هنگ پنجم بغداد، سرهنگ دوم مصطفی صالح مهیدی افسر اطلاعات هنگ پنجم بغداد، چهار افسری هستند که برکنار شده‌اند.

شایان ذکر است در مراسمی که الحشد الشعبی به مناسبت «روز حاکمیت» در بغداد برگزار کرد، افراد و خودروهای شرکت کننده در مراسم از روی پرچم آمریکا عبور کردند.

منبع: السومریه نیوز

برچسب ها: پرچم آمریکا ، نخست وزیر عراق ، الحشد الشعبی
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