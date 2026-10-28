درخشش دختر ۱۰ ساله شیرازی در مسابقات جهانی نقاشی محیط زیست ژاپن

دختر ۱۰ ساله شیرازی موفق شد به عنوان تنها نماینده برگزیده ایران، جایزه معتبر بین‌المللی «IQNET» را در بیست‌وششمین دوره مسابقات بین‌المللی نقاشی محیط زیست کودکان ژاپن (JQA) کسب کند و افتخاری ارزشمند برای کشور رقم بزند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «آناهیتا برومندپور» هنرمند خردسال اهل شیراز، با خلق اثری هنری و مفهومی پیرامون حفاظت از طبیعت، جایزه ویژه شبکه بین‌المللی نهادهای صدور گواهی (IQNET) را در این رویداد جهانی از آن خود کرد.

این دوره از رقابت‌ها با موضوع محوری «محیط زیست زمین ما» و با هدف تقویت آگاهی، حساسیت نسل آینده نسبت به چالش‌های محیط زیستی و جلب توجه کودکان جهان به پاسداشت سیاره زمین برگزار شد. برومندپور در اثر خود با نگاهی تیزبینانه، تقابل تخریب طبیعت و چشم‌انداز آبادانی زمین را به تصویر کشیده و بر نقش ترمیم‌کننده انسان در احیای زیست‌بوم تأکید کرده است.

مسابقه بین‌المللی نقاشی کودکان JQA از معتبرترین رویدادهای فرهنگی و محیط زیستی جهان به شمار می‌رود که هرساله توسط سازمان تضمین کیفیت ژاپن (JQA) و شبکه IQNET، با حمایت دفتر توکیوی یونیسف و آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (JICA) برگزار می‌شود و میزبان هزاران اثر از کودکان کشورهای مختلف است.

منبع: محیط زیست فارس

برچسب ها: درخشش ، مسابقات جهانی ، نقاشی ، محیط زیست ، ژاپن
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
نوروز ستاری
۰۸:۳۶ ۰۷ آبان ۱۴۰۵
عالی دست پدر و مادرش درد نکنه
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Iran (Islamic Republic of)
نوید بیات ترک
۰۲:۴۰ ۰۷ آبان ۱۴۰۵
به این دختر ایران زمین میبایست حقوق مادام العمر داد و تنها در هنر رهایش کرد.
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