درخشش دختر ۱۰ ساله شیرازی در مسابقات جهانی نقاشی محیط زیست ژاپن

باشگاه خبرنگاران جوان - «آناهیتا برومندپور» هنرمند خردسال اهل شیراز، با خلق اثری هنری و مفهومی پیرامون حفاظت از طبیعت، جایزه ویژه شبکه بین‌المللی نهادهای صدور گواهی (IQNET) را در این رویداد جهانی از آن خود کرد.

این دوره از رقابت‌ها با موضوع محوری «محیط زیست زمین ما» و با هدف تقویت آگاهی، حساسیت نسل آینده نسبت به چالش‌های محیط زیستی و جلب توجه کودکان جهان به پاسداشت سیاره زمین برگزار شد. برومندپور در اثر خود با نگاهی تیزبینانه، تقابل تخریب طبیعت و چشم‌انداز آبادانی زمین را به تصویر کشیده و بر نقش ترمیم‌کننده انسان در احیای زیست‌بوم تأکید کرده است.

مسابقه بین‌المللی نقاشی کودکان JQA از معتبرترین رویدادهای فرهنگی و محیط زیستی جهان به شمار می‌رود که هرساله توسط سازمان تضمین کیفیت ژاپن (JQA) و شبکه IQNET، با حمایت دفتر توکیوی یونیسف و آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (JICA) برگزار می‌شود و میزبان هزاران اثر از کودکان کشورهای مختلف است.

منبع: محیط زیست فارس