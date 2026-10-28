پزشکیان: پیگیر تحقق دستور رهبر انقلاب برای عبور از شرایط «نه جنگ، نه صلح» هستیم

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در جلسه امروز هیئت دولت با اشاره به دستور اخیر رهبر معظم انقلاب خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر پیگیری تحقق شروط مطرح‌شده از سوی مسئولان کشور با هدف خروج از وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، این دستور را حاوی پیامی بزرگ و مهم و ناظر بر ترسیم افق پیش‌روی کشور دانست و تأکید کرد که مجموعه دولت با تمام ظرفیت در مسیر تحقق اهداف و تدابیر تعیین‌شده تلاش خواهد کرد.

پزشکیان همچنین با تأکید بر ضرورت آمادگی مستمر دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با شرایط متغیر کشور اظهار کرد: تمامی وزیران، رؤسا و معاونان دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ضمن حفظ آمادگی کامل، متناسب با اقتضائات موجود، مدیریت و کاهش هزینه‌ها را در دستور کار قرار دهند و از ظرفیت‌های موجود برای افزایش بهره‌وری و تقویت توان ملی استفاده کنند.

رئیس‌جمهوری ادامه داد: باید با مدیریت صحیح منابع و اصلاح فرآیندها نشان دهیم ایران از ظرفیت تاب‌آوری بالایی برخوردار است و در برابر هرگونه تهدید، تحریم و فشار خارجی، با قدرت و انسجام ایستادگی خواهد کرد. دشمنان نباید تصور کنند که با افزایش فشارها و تهدیدها می‌توانند اراده ملت ایران را تضعیف کرده و کشور را به تسلیم وادار کنند.

اصلاح ساختارها و حذف هزینه‌های غیرضروری در دستور کار دولت

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از شرایط موجود برای اصلاح برخی رویه‌های اجرایی، تصریح کرد: وضعیت کنونی در کنار دشواری‌ها و محدودیت‌ها می‌تواند فرصتی برای بازنگری در فرآیندهای ناکارآمد، رفع موازی‌کاری‌ها و مدیریت هزینه‌های غیرضروری باشد.

رئیس‌جمهوری تأکید کرد: اصلاح ساختارهای موازی، سامان‌دهی سازمان‌های مرتبط، بررسی امکان ادغام واحدهای هم‌پوشان و تعطیلی ساختمان‌ها و مجموعه‌های بی‌بازده یا کم‌بازده، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های جاری و حفظ آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با شرایط مختلف کمک کند.

پزشکیان افزود: تحقق این اهداف از طریق مدیریت بهینه تجهیزات، منابع مالی و نیروی انسانی امکان‌پذیر است و دستگاه‌های اجرایی باید با بازنگری در شیوه‌های فعالیت خود، زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود را فراهم کنند.

دعوت از مردم و نهادهای اجتماعی برای مشارکت در مدیریت مصرف

رئیس‌جمهوری با تأکید بر نقش مشارکت عمومی در عبور از شرایط دشوار، خواستار همراهی مردم، مسئولان، فعالان سیاسی، فرهنگیان، روحانیت و رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه ملی، برای تقویت تاب‌آوری اجتماعی و ملی شد.

پزشکیان مدیریت مصرف و پرهیز از اسراف را از الزامات اساسی عبور موفق از محدودیت‌ها دانست و تأکید کرد: تقویت تاب‌آوری بدون اصلاح الگوی مصرف و مدیریت تقاضا امکان‌پذیر نیست. با مشارکت عمومی، صرفه‌جویی و استفاده مسئولانه از منابع می‌توان شرایط موجود را به شکل مطلوب‌تری مدیریت کرد و از ظرفیت‌های کشور برای تأمین نیازهای اساسی و حفظ پایداری خدمات بهره گرفت.

در بخش دیگری از جلسه هیئت دولت رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، تابلوی تصویری شهیده آوینا برزگر، کودک دوساله‌ای که در حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی در لامرد به شهادت رسید، را به نمایندگی از مادر این شهیده به رئیس‌جمهوری اهدا کرد.

پزشکیان با اشاره به پیگیری موضوع شهادت غیرنظامیان و کودکان ایرانی در مجامع بین‌المللی، اظهار کرد: در سازمان ملل متحد، نشست‌های بین‌المللی، اجلاس‌های مرتبط با بریکس و سازمان همکاری‌شانگهای، نشست‌های زیست‌محیطی و همچنین دیدارها و گفت‌وگوهای دیپلماتیک، یاد شهدای جنگ اخیر گرامی داشته شده و ابعاد این حوادث مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس‌جمهوری با محکوم کردن حملات به غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان و دانش‌آموزان، در حوادث میناب و لامرد، این اقدامات را مغایر با اصول انسانی و موازین حقوق بشردوستانه توصیف کرد و گفت: هدف قرار گرفتن مدارس، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها و منازل مسکونی، در حالی که از مبارزه با تروریسم سخن گفته می‌شود، پرسش‌های جدی درباره تناقض میان ادعاهای مطرح‌شده و عملکرد عاملان این حملات ایجاد می‌کند.

مدیران اندیشکده‌های آمریکایی از ملت ایران عذرخواهی کردند و از ریاست‌جمهوری ترامپ شرمنده بودند

وی افزود: در گفت‌وگو با سران کشورهای مختلف، این موضوع مطرح شده و واکنش‌ها و مواضع ابرازشده نشان می‌دهد که چنین اقدامات ضدبشری با محکومیت مواجه شده است. همچنین در دیدار با شماری از مدیران اندیشکده‌های آمریکایی، آنها ضمن عذرخواهی از ملت ایران اعلام می‌کردند که به خاطر داشتن چنین رئیس‌جمهوری شرمنده‌اند و از عمق این جنایات مبهوت و متحیر مانده‌اند.

رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت ثبت و پیگیری ابعاد این حوادث در حافظه تاریخی و عرصه بین‌المللی تصریح کرد: یاد این شهدا هرگز از خاطر ملت ایران نخواهد رفت و ابعاد این جنایات در تاریخ باقی خواهد ماند که چگونه کسانی که به خاطر مسئله‌ای کوچک دنیا را به هم میریزند، در مقابل دیدگان جهانیان مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها و خانه‌های مردم ما را بمباران کردند و بعد ادعا کردند که ما تروریست‌ها را هدف قرار دادیم! آیا کودکان میناب و لامرد و کودکان غزه تروریست بودند؟‌

پزشکیان ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های شهدای جنگ اخیر، به‌ویژه خانواده‌های شهدای میناب و لامرد و مادر شهیده آوینا برزگر، برای بازماندگان از درگاه خداوند متعال صبر و شکیبایی مسئلت کرد و گفت: فقدان فرزند برای خانواده‌ها رنجی عمیق و دشوار است اما آزمون الهی است و امیدواریم خداوند به خانواده‌های داغدار و همه ما توان و صبر عنایت کند تا بتوانیم در برابر این حوادث ایستادگی کرده و در مسیر پاسداشت خون شهدا مسئولانه عمل کنیم و شرمنده آنها نشویم.

ارائه گزارش وزیر امور خارجه از تحولات دیپلماتیک و رایزنی‌های منطقه‌ای

در ادامه جلسه هیئت دولت، وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین تحولات دیپلماتیک و رایزنی‌های انجام‌شده درباره مسایل مرتبط با ایران و آمریکا ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، موضوعات مطرح‌شده در جریان سفر هیئت قطری و رئیس ارتش پاکستان و همچنین رایزنی‌های صورت‌گرفته با سه مقام بلندپایه از عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، با محوریت تحولات منطقه‌ای و روند گفت‌وگوهای مرتبط، تشریح شد.

در ادامه جلسه هیئت دولت، گزارشی از سفر رئیس‌جمهور به مسکو و دیدارها و گفت‌وگوهای انجام‌شده در این سفر ارائه شد. در تشریح ابعاد این سفر و تحولات دیپلماتیک منطقه، بر نقش مقاومت ملت ایران، اقتدار نیروهای مسلح، مدیریت دستگاه‌های اجرایی و رهبری و تدابیر مقام معظم رهبری در تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید شد.

در تشریح پیام سفر مقام‌های بلندپایه عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه به ایران، بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای، تقویت سازوکارهای مشترک امنیتی و جلوگیری از گسترش تنش‌ها و درگیری‌ها تأکید شد.

بر اساس این گزارش در جلسه چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان ضمن اشاره به تحولات امنیتی منطقه، نسبت به پیامدهای سیاست‌های رژیم صهیونیستی در تضعیف کشورهای منطقه، گسترش دامنه تجاوزات، ایجاد زمینه‌های تجزیه و تضعیف دولت‌های منطقه و کشاندن پای آمریکا به درگیری‌های منطقه‌ای به عنوان سیاست قطعی این رژیم هشدار داده شد. در این چارچوب، بر ضرورت هوشیاری کشورهای منطقه در برابر روندهای تنش‌زا و تقویت همکاری‌های جمعی برای حفظ ثبات، تمامیت ارضی کشورها و جلوگیری از گسترش دامنه منازعات تأکید شد.

گزارش سازمان مدیریت بحران از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو

در ادامه جلسه، گزارشی از اقدامات و برنامه‌های سازمان مدیریت بحران کشور در دو سال گذشته ارائه شد.

این گزارش، اقدامات انجام‌شده در زمینه پیشگیری، آمادگی، پاسخ و مدیریت پیامدهای بحران‌های طبیعی و انسان‌ساخت، از جمله سیل و زلزله، و همچنین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ارتقای ظرفیت‌های عملیاتی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را دربر گرفت.

منبع: ریاست جمهوری