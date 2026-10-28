باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با سردار عزیزاله ملکی، دیدار و گفت‌و‌گو کرد؛ در جریان این دیدار، با اشاره به فعالیت مؤثر مراکز مشاوره توانمند و کارآمد مجموعه انتظامی فارس در حوزه برقراری نظم و امنیت، بر توسعه و به‌کارگیری حداکثری این ظرفیت‌های تخصصی در آینده نزدیک تأکید شد.

در این دیدار صمیمانه، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) فارس ضمن تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی سردار ملکی و مجموعه انتظامی استان در راستای برقراری نظم و امنیت پایدار، گزارشی از اقدامات این نهاد در حوزه توانمندسازی مددجویان ارائه داد.

مرتضی موصلی با اشاره به اینکه کمیته امداد در زمینه توانمندسازی با مدیریت اشتغال، فعالیت‌های گسترده‌ای دارد، تصریح کرد: از جمله این اقدامات می‌توان به نصب پنل‌های خورشیدی و اجرای طرح‌های دانش‌بنیان و نوآورانه نظیر دستگاه‌های میوه خشک‌کن و تولید فرش‌های دستباف اشاره کرد.

او با بیان اینکه تلاش ما برای مددجویان، کارآفرینی پایدار است و در کنار آن به تمامی نیاز‌های مالی و فرهنگی خانواده‌ها نیز توجه ویژه می‌شود، افزود: مایه افتخار است که برخی از همسران کارکنان پلیس نیز به عنوان حامیان ایتام با این مجموعه هم همکاری دارند.

در ادامه این دیدار، فرمانده انتظامی استان فارس ضمن قدردانی از خدمات ارزنده نهاد کمیته امداد، بیان داشت: ارتباط و تعامل ما با کمیته امداد بسیار قوی و مستحکم است و شهروندان عزیز نیز این حس همراهی و همدلی را در سطح جامعه به خوبی لمس می‌کنند. شما کارکنان کمیته امداد، انسان‌هایی بی‌ادعا هستید که در پاره‌ای از موارد، ماموریت‌های ما را تسهیل کرده و با خدمات ارزنده‌تان باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه می‌شوید.

سردار عزیزاله ملکی در بخش دیگری از سخنان خود، خاطر نشان کرد: کار شما در زمینه خدمت‌رسانی به افراد تحت پوشش، مصداق بارز ایثار است و بی‌شک با عشق و اخلاص انجام می‌شود. رمز موفقیت شما در استان، داشتن جاذبه و ویژگی‌های معنوی خاص در خدمت‌رسانی است و همین اقدامات خداپسندانه است که عاقبت‌به‌خیری در دنیا و آخرت را برای شما به همراه خواهد داشت.

گفتنی است در پایان این دیدار از تلاش‌های بی دریغ و خدمات ارزنده سردار ملکی در راستای ارتقای سطح امنیت و رفاه استان تجلیل شد.