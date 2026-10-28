باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار تبلیغات و پیام‌هایی در فضای مجازی درباره پذیرش تضمینی، ثبت‌نام بدون آزمون و فروش صندلی در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی، وزارت بهداشت نسبت به فعالیت افراد و گروه‌هایی که با طرح چنین ادعاهایی درصدد فریب متقاضیان هستند، هشدار داده است.

بر اساس این گزارش‌ها، برخی افراد با ادعای برخورداری از سهمیه اختصاصی، داشتن قرارداد با دانشگاه‌ها یا امکان پذیرش خارج از ضوابط رسمی، اعتماد داوطلبان و خانواده‌های آنان را جلب می‌کنند و در قبال وعده قبولی، مبالغ هنگفتی از آنان مطالبه می‌کنند؛ مبالغی که در برخی موارد به ارقام میلیاردی می‌رسد.

همچنین، بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مرکز حراست وزارت بهداشت اعلام کرد؛ موضوع فعالیت این گروه‌ها از طریق مراجع حقوقی و پلیس فتا در حال پیگیری است.

پذیرش در رشته‌های علوم پزشکی تابع ضوابط و مقررات رسمی است و ادعای پذیرش تضمینی در ازای پرداخت وجه، به‌خودی‌خود هیچ‌گونه اعتبار قانونی ندارد. ازاین‌رو، داوطلبان باید پیش از هرگونه پرداخت، شرایط و ضوابط پذیرش را از طریق مراجع رسمی، از جمله سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز سنجش آموزش پزشکی و دانشگاه مربوطه، بررسی کنند.

وزارت بهداشت همچنین از داوطلبان و خانواده‌های آنان خواسته است به تبلیغات فریبنده، پیامک‌های مشکوک و وعده‌هایی مانند «ثبت‌نام قطعی»، «صندلی تضمینی» و «سهمیه ویژه» اعتماد نکنند و از واریز وجه به حساب اشخاص یا مؤسسات فاقد مجوز بپرهیزند.

بر این اساس، به متقاضیان توصیه می‌شود در صورت مواجهه با چنین مواردی، مستندات، پیام‌ها و مکاتبات مرتبط را حفظ کنند و موضوع را برای بررسی و پیگیری قانونی به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند.

مقابله با این شیوه‌های سودجویی، علاوه بر پیشگیری از تضییع سرمایه خانواده‌ها، در صیانت از عدالت آموزشی، حفظ اعتماد عمومی و پاسداری از اعتبار نظام آموزش علوم پزشکی کشور اهمیت دارد.

منبع: وزارت بهداشت