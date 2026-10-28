حساب کاربری رهبر معظم انقلاب در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار متنی کوتاه نوشت: «سلام به فرزندان عزیزم؛ نامه‌های پُرمهرتان را خواندم...»

باشگاه خبرنگاران جوان - حساب کاربری رهبر معظم انقلاب در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار متنی نوشت:

«سلام به فرزندان عزیزم؛ 

نامه‌های پُرمهرتان را خواندم...»

توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

برچسب ها: رهبر انقلاب ، حضرت آیت الله خامنه‌ای
خبرهای مرتبط
رهبر انقلاب: تا رسیدن به قلّه‌های پیشرفت هم‌عهدیم
راهبرد رهبر شهید در مسئله سوریه + فیلم
دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با رهبر معظم انقلاب
جزئیات دیدار با رهبر انقلاب از زبان قالیباف
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۶ ۰۶ آبان ۱۴۰۵
سلام ،رهبر عزیز ،از خداوند متعال میخواهم حافظ شما باشد ودر تمام مراحل رهبریتان مدد رساند، و پیروزتان بگرداند تا پرچم عزت واقتدار اسلام را بدست صاحب الزمان (عج)برسانی.
۴
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۰ ۰۶ آبان ۱۴۰۵
ماشاالله لا قوة الا بالله ... رهبر عزیزم سلامت باشه انشاالله
۵
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۰۶ آبان ۱۴۰۵
خداوند متعال نگهدار تان باشد. ان شا ءالله
۵
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۱ ۰۶ آبان ۱۴۰۵
الله باری تعالی حافظ رهبرمون باشه بعداز پدر باعث دلگرمی ما ملت شما هستید وجودتان سلامت از چشم بد و بدور باشید
۵
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۰۶ آبان ۱۴۰۵
خدا در پناه امام زمان عج حفظت کنه
۵
۳
پاسخ دادن
حذف کالابرگ دهک‌های بالا راهی برای حمایت از دهک‌های پایین است
عراق در دوراهی اطاعت از آمریکا یا تجارت با ایران
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۷ آبان
انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱ در آسمان شرق تنگه هرمز
غریب‌آبادی: دیپلماسی حقوقی باید به نتایج ملموس در صیانت از منافع ملی منجر شود
آخرین اخبار
غریب‌آبادی: دیپلماسی حقوقی باید به نتایج ملموس در صیانت از منافع ملی منجر شود
انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱ در آسمان شرق تنگه هرمز
عراق در دوراهی اطاعت از آمریکا یا تجارت با ایران
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۷ آبان
حذف کالابرگ دهک‌های بالا راهی برای حمایت از دهک‌های پایین است
عراقچی: برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط نزدیک و مستمر با واسطه‌ها ادامه می‌دهیم
عارف دستور تشکیل کارگروه دائمی برای تدوین قوانین فضای دیجیتال را صادر کرد
پزشکیان: رسیدگی به مناطق محروم باید در اولویت بنیاد مستضعفان باشد
عارف: محاصره دریایی دشمن فرصتی برای توسعه گذرگاه‌های مرزی و کریدور‌های کشور شد
رهبر انقلاب: تا رسیدن به قلّه‌های پیشرفت هم‌عهدیم
تأکید وزیر امور خارجه بر رفع موانع توسعه همکاری‌های ایران و یونان
کمالوندی: پروتکل ساخت راکتورهای کوچک با روسیه در حال نهایی‌شدن است
سفارت ایران در کویت اتهام دست داشتن تبعه ایرانی در طرح ترور را قاطعانه رد کرد
توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران
پزشکیان: پیگیر تحقق دستور رهبر انقلاب برای عبور از شرایط «نه جنگ، نه صلح» هستیم
اعطای عطیه فرمانده معظم کل قوا به دانش‌آموختگان دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء
عراقچی: ماجراجویی نظامی در خلیج فارس امنیت انرژی جهان را تهدید می‌کند