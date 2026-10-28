وزرات جنگ آمریکا به تازگی برای تقویت سیستم دفاعی رژیم اسرائیل به این رژیم سامانه موشکی پاتریوت ارسال کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های غربی به نقل از منابع آمریکایی گزارش دادند که پنتاگون (وزارت جنگ آمریکا) سامانه دفاع هوایی پاتریوت را برای تقویت دفاع موشکی رژیم تروریستی اسرائیل به اراضی اشغالی ارسال کرده است.

به گفته این منابع، ارتش آمریکا تصمیم گرفت این سامانه را از تگزاس ارسال کند تا دفاع موشکی رژیم تروریستی اسرائیل را تقویت کند.

در همین راستا این گزارش حاکی از آن است که یک گروه ناو هواپیمابر دیگر ماه آینده به منطقه خواهد رسید و به حدود ۲۰ کشتی جنگی آمریکایی که در حال حاضر در غرب آسیا هستند، خواهد پیوست.

این گزارش اشاره کرد که این اقدامات با هدف ارائه گزینه‌های متعدد به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در صورت اقدام نظامی مجدد علیه ایران انجام می‌شود.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: سامانه پاتریوت ، جنگ با ایران
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