باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، در جریان دیدار با منوچهر دهشیری، مدیر شعبه قم بنیاد به‌مهربانی دارالاکرام، از گزارش عملکرد آموزشی و حمایتی این مجموعه مطلع شد.

در این نشست، مدیر بنیاد با ارائه گزارشی از فعالیت‌های این نهاد، بر اهمیت تعامل میان نهاد‌های دولتی و مؤسسات مردم‌نهاد برای حمایت مؤثر از دانش‌آموزان تأکید کرد.

استاندار قم در این بازدید قول مساعد داد پیگیری برای تقویت همکاری‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی استان در راستای حمایت از دانش‌آموزان را در دستور کار قرار دهد.

همچنین آقای منوچهر دهشیری در این نشست با اشاره به گسترش فعالیت‌های این بنیاد، گفت: تاکنون بیش از ۸ هزار دانش‌آموز در ۲۵ استان کشور توسط این بنیاد بورسیه شده‌اند.

وی همچنین با ارائه آمار دقیق از وضعیت استان قم، از پذیرش ۸۹۵ دانش‌آموز در این مرکز خبر داد و گفت: از این میان، ۳۴۲ نفر با موفقیت تحصیل خود را به پایان برده و توانمند شده‌اند.

وی افزود: بنیاد به‌مهربانی علاوه بر حمایت‌های مالی، با اجرای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و مهارتی، تلاش می‌کند بستری مناسب برای رشد و پیشرفت دانش‌آموزان فراهم آورد و آمادگی خود را برای پذیرش دانش‌آموزان نیازمند در استان قم اعلام کرد.

در پایان این دیدار، در اقدامی نمادین برای حمایت از توسعه فرصت‌های آموزشی، تجهیزاتی نظیر تبلت به دو نفر از دانش‌آموزان عضو این مجموعه اهدا شد.