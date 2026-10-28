مدیر بنیاد به مهربانی از حمایت مالی این بنیاد از ۸۹۵ دانش آموز نیازمند قمی خبر داد و گفت:از این تعداد دانش آموز ، ۳۴۲ نفر با موفقیت تحصیل خود را به پایان برده و توانمند شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، در جریان دیدار با منوچهر دهشیری، مدیر شعبه قم بنیاد به‌مهربانی دارالاکرام، از گزارش عملکرد آموزشی و حمایتی این مجموعه مطلع شد. 
 
در این نشست، مدیر بنیاد با ارائه گزارشی از فعالیت‌های این نهاد، بر اهمیت تعامل میان نهاد‌های دولتی و مؤسسات مردم‌نهاد برای حمایت مؤثر از دانش‌آموزان تأکید کرد.
 
استاندار قم در این بازدید قول مساعد داد پیگیری برای تقویت همکاری‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی استان در راستای حمایت از دانش‌آموزان را در دستور کار قرار دهد.
 
همچنین آقای منوچهر دهشیری در این نشست با اشاره به گسترش فعالیت‌های این بنیاد، گفت: تاکنون بیش از ۸ هزار دانش‌آموز در ۲۵ استان کشور توسط این بنیاد بورسیه شده‌اند.
حمایت مالی از ۸۹۵ دانش آموز نیازمند قمی در بنیاد به مهربانی
 
وی همچنین با ارائه آمار دقیق از وضعیت استان قم، از پذیرش ۸۹۵ دانش‌آموز در این مرکز خبر داد و گفت: از این میان، ۳۴۲ نفر با موفقیت تحصیل خود را به پایان برده و توانمند شده‌اند.
 
وی افزود: بنیاد به‌مهربانی علاوه بر حمایت‌های مالی، با اجرای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و مهارتی، تلاش می‌کند بستری مناسب برای رشد و پیشرفت دانش‌آموزان فراهم آورد و آمادگی خود را برای پذیرش دانش‌آموزان نیازمند در استان قم اعلام کرد.
 
در پایان این دیدار، در اقدامی نمادین برای حمایت از توسعه فرصت‌های آموزشی، تجهیزاتی نظیر تبلت به دو نفر از دانش‌آموزان عضو این مجموعه اهدا شد.
حمایت مالی از ۸۹۵ دانش آموز نیازمند قمی در بنیاد به مهربانی
برچسب ها: اخبار دانش آموزی ، موسسه خیریه
خبرهای مرتبط
رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش خبر داد
به روزرسانی پاداش پایان خدمت فرهنگیان/ تسویه بخشی از بدهی‌های آموزش و پرورش
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
محموله سنگین طلای بدل در قم توقیف شد
توقيف محموله میلیاردی مانیتور قاچاق در قم
افتتاح ورزشگاه تختی بانوان قم همچنان در پیچ و خم وعده‌ها
نجات جان سه مصدوم در حادثه ریزش آوار در منطقه خاکفرج قم
حمایت مالی از ۸۹۵ دانش آموز نیازمند قمی در بنیاد به مهربانی
نخستین قطار کانتینری صادراتی قم به چین اعزام شد
واکنش آیت الله نوری همدانی به حبس و اعدام شماری از علمای کشورهای منطقه