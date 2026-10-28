وزیر نیرو، در رسانه ملی با اشاره به سفر خود به بلاروس، از شناسایی زمینه‌های متعدد همکاری میان دو کشور در حوزه انرژی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، با سلام به هموطنان و مردم شریف ایران اسلامی، گفت: مردم ایران صبورانه تحت تأثیر جنگ‌های ناجوانمردانه دشمن مقاومت کردند و همچنان مقاومت می‌کنند امیدوارم ان‌شاءالله خداوند متعال یار و یاور مردم ایران باشد.

علی‌آبادی با اشاره به سفر خود به کشور بلاروس بیان کرد: به دعوت مجموعه‌ای که بیش از ۳۰ سال است در زمینه مصرف انرژی فعالیت می‌کند، به این کشور سفر کردیم. با توجه به روابط دیپلماتیک خوب دو کشور، این سفر انجام شد و در جریان آن، زمینه‌های همکاری بسیار زیادی شناسایی کردیم.

وزیر نیرو ادامه داد: گروهی از شرکت‌های خصوصی نیز ما را در این سفر همراهی می‌کنند و مذاکرات بسیار خوبی با طرف‌های خود داشته‌اند که به نظر می‌رسد ثمرات و نتایج آن در آینده نزدیک به سمع و نظر مردم شریف ایران خواهد رسید.

او تصریح کرد: اتفاق مهمی که باید رخ دهد، استفاده از تجربیات طرف بلاروسی در زمینه تولید و مصرف انرژی و همچنین ارائه تجربیات خودمان در این حوزه به طرف مقابل است.

علی‌آبادی با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه آب و برق گفت: مستحضر هستید که کشور ما در این دوره در زمینه آب و برق پیشرفت بسیار خوبی داشته است و این پیشرفت‌ها زمینه مناسبی را برای همکاری‌های دوجانبه فراهم کرده است.

وزیر نیرو در پایان خاطرنشان کرد: از اینکه می‌توانیم قابلیت‌های ملی خود را معرفی کنیم، خدا را شاکر و سپاسگزارم.

برچسب ها: وزارت نیرو ، وزیر نیرو
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