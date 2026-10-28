سخنگوی ارتش یمن امروز، چهارشنبه خواستار تخلیه فرودگاه عدن شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: ما از افراد موجود در فرودگاه عدن می‌خواهیم به دلیل وجود یک هواپیمای باری نظامی عربستان که سلاح را برای کشتن ملت ما منتقل می‌کند، این فرودگاه را تخلیه کنند.

پیش از این منابع یمنی اعلام کرده بودند نیروهای ارتش یمن به ورودی‌های شهر عدن رسیده‌اند.

منابع یمنی گزارش دادند، در حالی که درگیری‌های شدید در آخرین رشته‌ کوه‌های منطقه کهبوب واقع در نزدیکی تنگه باب ‌المندب ادامه دارد، نیروهای صنعا روز گذشته در جبهه‌های استان لحج در جنوب یمن پیشروی کردند و به ورودی‌های شهر عدن رسیدند. یک منبع نظامی این پیشروی را اقدامی ضروری برای تأمین امنیت تنگه باب ‌المندب و پایان دادن به تهدیدات عربستان توصیف کرد.

 

برچسب ها: یمن ، عربستان ، یحیی سریع
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