مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به ثبت رکورد جدید ذخیره‌سازی گاز در مخزن سراجه گفت: عملیات تزریق گاز به این مخزن، با عملکردی حدود ۳ درصد فراتر از برنامه، زودتر از موعد مقرر تکمیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به ثبت رکورد جدید ذخیره‌سازی گاز در مخزن سراجه گفت: عملیات تزریق گاز به این مخزن، با عملکردی حدود ۳ درصد فراتر از برنامه، زودتر از موعد مقرر تکمیل شد و حجم گاز ذخیره‌شده نیز نسبت به پارسال بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب افزایش یافت.

سعید توکلی با اعلام این خبر افزود: با تکمیل زودهنگام عملیات تزریق گاز در مخزن سراجه، رکورد تازه‌ای در حجم گاز ذخیره‌شده در این مخزن برای استفاده در ماه‌های سرد سال ثبت شد.

وی با اشاره به اهمیت ذخیره‌سازی گاز در پشتیبانی از شبکه سراسری در دوره اوج مصرف یادآورشد: افزایش حجم ذخیره گاز در سراجه، در کنار همه اجزا مدیریت زنجیره تولید و توزیع گاز، پشتوانه‌ای برای کمک به تامین پایدار گاز در ماه‌های سرد سال است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با قدردانی از تلاش کارکنان تاسیسات ذخیره‌سازی سراجه و مجموعه شرکت انتقال گاز ایران اعلام کرد: تحقق این دستاورد، حاصل تلاش مستمر کارکنان و هماهنگی بخش‌های عملیاتی صنعت گاز برای آمادگی هرچه بیشتر در آستانه ماه‌های سرد سال است.

توکلی با تاکید بر اینکه افزایش ذخیره‌سازی باید با مصرف بهینه همراه باشد، خاطرنشان کرد: همراهی مردم در رعایت الگوی مصرف، و اقدام‌های مؤثر ازجمله تنظیم دمای وسایل گرمایشی و جلوگیری از هدررفت انرژی، نقشی مهم در حفظ پایداری شبکه و تأمین گاز موردنیاز بخش‌های مختلف کشور دارد.

وی تاکید کرد: تلاش کارکنان صنعت گاز در بخش‌های مختلف زنجیره، از تولید گرفته تا انتقال و توزیع، در کنار مشارکت مسئولانه مشترکان در مصرف بهینه، زمینه‌ساز عبور مطمئن‌تر از روزهای سرد سال خواهد بود.

منبع: شرکت ملی گاز ایران

برچسب ها: شرکت ملی گاز ، تولید گاز
خبرهای مرتبط
اصلاح قیمت و بهینه سازی سهمیه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی کلید خورد
کاهش ۵.۸ درصدی مصرف گاز خانگی با اصلاح تعرفه‌ها/ بهینه‌سازی ۱۳۲ هزار موتورخانه در کشور
۱۳۰ میلیون مترمکعب به ناترازی گاز کشور اضافه می‌شود
سرپرست وزارت نفت مطرح کرد؛
بازسازی پالایشگاه‌های پارس جنوبی برای تأمین گاز زمستان
بازگشت ۱۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت آسیب‌دیده گاز تا پیش از زمستان در دستور کار
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
توزیع اقلام اساسی به وفور در حال انجام است
مالیات‌ها در مسیر رفع ناترازی انرژی و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی
افزایش دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی؛ فرصتی برای کشف قیمت یا تشدید ریسک؟
ترخیص کالا در بنادر شهید رجایی بدون وقفه ادامه داشت
کاهش ۵.۸ درصدی مصرف گاز خانگی با اصلاح تعرفه‌ها/ بهینه‌سازی ۱۳۲ هزار موتورخانه در کشور
اصلاح قیمت و بهینه سازی سهمیه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی کلید خورد
وزیر راه و شهرسازی: ظرفیت‌های ایران و ترکیه زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های دوجانبه است
رشد سالانه نقدینگی در آستانه برگشت به کانال ۴۰ درصدی
روش‌های تأمین مالی تولید بازطراحی می‌شود
آخرین اخبار
روش‌های تأمین مالی تولید بازطراحی می‌شود
رشد سالانه نقدینگی در آستانه برگشت به کانال ۴۰ درصدی
اصلاح قیمت و بهینه سازی سهمیه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی کلید خورد
وزیر راه و شهرسازی: ظرفیت‌های ایران و ترکیه زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های دوجانبه است
کاهش ۵.۸ درصدی مصرف گاز خانگی با اصلاح تعرفه‌ها/ بهینه‌سازی ۱۳۲ هزار موتورخانه در کشور
ترخیص کالا در بنادر شهید رجایی بدون وقفه ادامه داشت
افزایش دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی؛ فرصتی برای کشف قیمت یا تشدید ریسک؟
مالیات‌ها در مسیر رفع ناترازی انرژی و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی
توزیع اقلام اساسی به وفور در حال انجام است
اطلاعیه توقف ثبت سفارش خودرو ارتباطی با واردات سال جاری ندارد
کمتر از یک درصد محصولات کشاورزی ارگانیک است
از طرح‌های فناورانه برای کاهش مصرف انرژی حمایت می‌کنیم
نرخ چهارم بنزین منتفی است+ فیلم
بازسازی فولاد مبارکه با دانش و توان داخلی انجام شد
گواهی صرفه‌جویی انرژی به کمک توسعه فناوری می‌آید
ورود پول حقیقی و تقویت تقاضا در بازار سهام/ بورس آماده بازگشت به مسیر صعودی است؟
مشکل کشور کمبود فناوری نیست/ تقاضا برای خدمات دانش‌بنیان باید افزایش یابد
۲۰۸۳ پروژه با طرح نشان‌دار کردن مالیات تکمیل می‌شود
توسعه فرهنگ مصرف غذای سالم، راه مقابله با بحران بیماری‌هاست
اعلام برنامه‌های وزارت نیرو برای احداث ۶ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۶ آبان
ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های معدنی و صنعتی در اولویت است
تجهیز ۲۰ هزار هکتار از اراضی کشور به سامانه‌های هوشمند آبیاری + فیلم
بیش از ۷ هزار همت تسهیلات بانکی در نیمه نخست امسال پرداخت شد
رکورد ذخیره‌سازی گاز در سراجه زودتر از موعد ثبت شد
زمینه‌های گسترده همکاری ایران و بلاروس در حوزه آب و برق شناسایی شد
افزایش ۳۹ هزار و ۹۲۳ واحدی شاخص کل بورس
رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۶ آبان ماه ۱۴۰۵