سعید توکلی با اعلام این خبر افزود: با تکمیل زودهنگام عملیات تزریق گاز در مخزن سراجه، رکورد تازه‌ای در حجم گاز ذخیره‌شده در این مخزن برای استفاده در ماه‌های سرد سال ثبت شد.

وی با اشاره به اهمیت ذخیره‌سازی گاز در پشتیبانی از شبکه سراسری در دوره اوج مصرف یادآورشد: افزایش حجم ذخیره گاز در سراجه، در کنار همه اجزا مدیریت زنجیره تولید و توزیع گاز، پشتوانه‌ای برای کمک به تامین پایدار گاز در ماه‌های سرد سال است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با قدردانی از تلاش کارکنان تاسیسات ذخیره‌سازی سراجه و مجموعه شرکت انتقال گاز ایران اعلام کرد: تحقق این دستاورد، حاصل تلاش مستمر کارکنان و هماهنگی بخش‌های عملیاتی صنعت گاز برای آمادگی هرچه بیشتر در آستانه ماه‌های سرد سال است.

توکلی با تاکید بر اینکه افزایش ذخیره‌سازی باید با مصرف بهینه همراه باشد، خاطرنشان کرد: همراهی مردم در رعایت الگوی مصرف، و اقدام‌های مؤثر ازجمله تنظیم دمای وسایل گرمایشی و جلوگیری از هدررفت انرژی، نقشی مهم در حفظ پایداری شبکه و تأمین گاز موردنیاز بخش‌های مختلف کشور دارد.

وی تاکید کرد: تلاش کارکنان صنعت گاز در بخش‌های مختلف زنجیره، از تولید گرفته تا انتقال و توزیع، در کنار مشارکت مسئولانه مشترکان در مصرف بهینه، زمینه‌ساز عبور مطمئن‌تر از روزهای سرد سال خواهد بود.

منبع: شرکت ملی گاز ایران