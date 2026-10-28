یمن با اشاره به انتقال تسلیحات توسط یک هواپیمای نظامی عربستان به فرودگاه عدن، به افراد حاضر در این فرودگاه هشدار داد فورا آنجا را تخلیه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز چهارشنبه هشدار داد: «نیروهای مسلح ما از افراد حاضر در فرودگاه عدن (وابسته به عربستان سعودی) می‌خواهند که به دلیل حضور یک هواپیمای باری نظامی متعلق به دشمن سعودی که سلاح‌هایی را برای کشتن فرزندان ملت یمن حمل می‌کند، فورا فرودگاه را تخلیه کنند.»

شایان ذکر است که در هفته اخیر، فرودگاه‌های عدن و الریان در جنوب و شرق یمن به کانون تنش‌های نظامی میان نیروهای مسلح یمن و نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی تبدیل شده‌اند.

همچنین شبکه خبری المسیره و خبرگزاری سبا یمن در گزارش‌های خود بر مخالفت نیروهای مسلح یمن با استفاده نظامی از تاسیسات غیرنظامی تاکید کرده‌اند. یحیی سریع در ۲۱ اکتبر نیز عربستان را به انتقال تسلیحات از طریق فرودگاه الریان متهم کرد و هشدار داد که استفاده از این تأسیسات برای اهداف نظامی با واکنش نیروهای یمنی روبه‌رو خواهد شد.

منبع: النشره