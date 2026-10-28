شبکه بانکی در طی شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ بالغ ۷ هزار و ۲۳۰ همت تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷.۲ درصد افزایش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۷۲۳۰۸.۷ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۶۳۱۷.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۵۷.۲ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۵۵۳۲۹.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۵ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۶۹۷۸.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۵ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.



نگاهی به هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ نشان می دهد سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی مبلغ ۴۷۰۴۲ هزار میلیارد ریال معادل ۸۵ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است؛ همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۷۳۶۵.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۴۳.۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.



سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ معادل ۲۰۹۳۲.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۴.۵ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۴۷۰۴۲ هزار میلیارد ریال) است.

از ۲۳۴۲۶.۱ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۹.۴ درصد آن (مبلغ ۲۰۹۳۲.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۵ است.

تسهیلات خرد ( کمتر از سه میلیارد ریال)

از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۲۶۹۰.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۷.۵ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۵۹۱.۰ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۳۲۸۱.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۳.۵ درصد در جدول‏-۱، به ۲۴.۱ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.

منبع: بانک مرکزی