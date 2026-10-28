نمایندگان تکواندو ایران در مسابقات آزاد ازبکستان با کسب چهار مدال طلا و یک نقره، حضوری موفق در این رویداد بین‌المللی داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات تکواندو آزاد ازبکستان، طی روزهای ۵ و ۶ آبان‌ماه در شهر نمنگان برگزار شد. این رقابت‌ها از رویدادهای بین‌المللی رده G۱ به شمار می‌رود و کسب مدال در آن، اهمیت زیادی در مسیر ارتقای جایگاه هوگوپوشان در رنکینگ دارد.

تکواندوکاران ایران در این مسابقات با عملکردی درخشان موفق شدند چهار مدال طلا و یک مدال نقره به دست آورند.

مدال‌آوران ایران در بخش بانوان:

نسترن ولی زاده؛ مدال طلا در وزن ۶۲- کیلوگرم و عنوان فنی‌ترین بازیکن مسابقات

شاپرک نجفی؛ مدال طلا در وزن ۵۳- کیلوگرم

ناهید کیانی؛ مدال نقره در وزن ۵۷- کیلوگرم

مدال‌آوران ایران در بخش مردان:

امیرسینا بختیاری: مدال طلا در وزن ۸۰- کیلوگرم

رادین زینالی: مدال طلا در وزن ۷۴- کیلوگرم

در بخش مردان، دانیال بزرگی نیز در وزن ۶۸- کیلوگرم به مصاف رقبای خود رفت و با وجود تلاش برای عبور از مرحله رقابت‌ها، موفق به کسب مدال نشد.

برچسب ها: مسابقات تکواندو ، تکواندوی ایران
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