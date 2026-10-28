باشگاه خبرنگاران جوان - براساس اعلام فدراسیون جهانی موی‌تای، مهدی عبدی با ۲۲۶۳ امتیاز در صدر وزن منفی ۸۶ کیلوگرم مردان ایستاده است.

در بخش زنان نیز ستاره مرشدی با ۲۱۶۰ امتیاز عنوان نخست وزن ۵۴- کیلوگرم را به خود اختصاص داده است.

فرشته حسن‌زاده نیز با ۴۸۰ امتیاز در رتبه پنجم و فاطمه حسینی با ۳۶۰ امتیاز در جایگاه هشتم وزن خود قرار دارند.

عبدی در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ مالزی به مدال نقره دست یافت و در رقابت‌های جهانی کوزوو نیز در بخش تاتامی مدال طلا و در بخش رینگی مدال نقره کسب کرد.

ستاره مرشدی در رقابت‌های جهانی مالزی صاحب مدال نقره شد و علاوه بر آن در مسابقات جهانی کوزوو نیز مدال طلای بخش تاتامی را به دست آورد.

فرشته حسن‌زاده و فاطمه حسینی نیز در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ مالزی به مدال برنز رسیدند.

در ادامه این رده‌بندی، فاطمه ممانی با ۳۶۰ امتیاز در رتبه سیزدهم وزن منفی ۵۱ کیلوگرم زنان، مهسا محمودپور در جایگاه یازدهم وزن منفی ۵۷ کیلوگرم زنان و سیاوش امیری با ۴۸۰ امتیاز در رتبه یازدهم بخش مردان قرار دارند.

رنکینگ جهانی IFMA بر اساس امتیازهای کسب‌شده ورزشکاران در رویدادهای رسمی این فدراسیون در سطح نخبگان محاسبه می‌شود.

مسابقات قهرمانی جهان با ضریب اهمیت ۱۲، بازی‌های جهانی و بازی‌های جهانی رزمی با ضریب ۱۰، مسابقات قهرمانی قاره‌ای با ضریب ۶، جام‌های جهانی با ضریب ۴ و رویدادهای مورد تأیید IFMA با ضریب ۲ در این رده‌بندی لحاظ می‌شوند. جایگاه کسب‌شده و تعداد پیروزی‌های ورزشکار در مسیر رسیدن به هر رتبه نیز در محاسبه امتیازات تأثیر دارد.