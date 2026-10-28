باشگاه خبرنگاران جوان - در پی پیام راهبردی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) درباره نخبگان و پیشرفت علمی کشور با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: خانواده معزز شهدا و ایثارگران همگام با فرزانگان، اساتید و پژوهشگران، با آرمان‌های والای شهدای نخبه و دانشمندان شهیدمان تجدید بیعت کرده و اطمینان می‌دهند که خون پاک آنان تا فتح بلندترین قله‌های علمی و تحقق مرجعیت دانشیِ ایران اسلامی در تراز تمدن نوین اسلامی، جوشان است.

در ادامه بیانیه بنیاد شهید و امور ایثارگران آمده است: تقارن ایام حزن‌انگیز شهادت اسوه بی‌بدیل عبودیت، تبیین و جهاد، حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) با طنین پیام حکیمانه، افق‌گشا و امیدآفرین رهبر فرزانه انقلاب اسلامی خطاب به جامعه علمی و نخبگانی کشور، بار دیگر رسالت تاریخی پویندگان طریق حق و پاسداران حریم عزت ایران اسلامی را در هندسه نوین جهانی آشکار ساخت.

این بیانیه می افزاید: پیام جامع معظم‌له که در آن مرزهای «جغرافیای نخبگی» تا بی‌کران ایثار، بصیرت و ازخودگذشتگی امتداد یافته است، جانی تازه در پیکره مدیریتی میهن اسلامی دمید و بار سنگین جهاد علمی و حل مسأله را فراروی همه کارگزاران و فرزندان غیور این آب و خاک قرار داد.

در ادامه این بیانیه امده است: جامعه معزز شاهد و ایثارگر کشور که دیروز در صفوف مقدم جبهه‌های مقاومت سخت و میادین رزم، با نثار خون پاک و بذل سلامت خویش، امنیت و یکپارچگی این سرزمین کهن را تضمین کردند و نام بلندشان در تاریخ پایداری این ملت جاودانه شد، امروز نیز خانواده معزز شهدا و ایثارگران در خیمه‌گاه جهاد علمی، با تکیه بر نبوغ ذاتی و روحیه فداکاری، در خط مقدم نبرد برای استقلال و عزت ملی حضور دارند.

این بیانیه یادآور می‌شود: هم‌چنان‌که فرزندان این مرز و بوم دیروز در میدان‌های رزم، جان در کف اخلاص نهادند، امروز نیز در سنگر علم، فناوری و مرزشکنی‌های نخبگی با همان روحیه حماسی در جنگ همه‌جانبه علمی و فناوری حاضرند تا در این عرصه نیز حرف اول را در جهان بزنند.

در این بیانیه تصریح شده است: بنیاد شهید و امور ایثارگران در دوره جدید مدیریتی بر نقش نخبگان در حل مسائل و توسعه و پیشرفت کشور تأکید داشته و در جهت رشد و بهره‌مندی از ظرفیت نخبگان ایثارگری گام برداشته است. این نهاد انقلابی سعی دارد با تغییر رویکردهای سنتی و انفعالی و سرمایه‌گذاری جامع و هدفمند در توسعه دانایی و کانون‌های نخبگی جامعه ایثارگری، نقش موثری در تحول خدمت رسانی داشته باشد.

این بیانیه تاکید دارد: بر مبنای تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر کاربست دانش در پاسخ به نیازهای ملموس جامعه، ظرفیت‌های علمی ایثارگران، متخصصان و دانش‌پژوهان شاهد و ایثارگر در پیوند مستقیم با شبکه نخبگانی کشور برای رفع گلوگاه‌های راهبردی در حوزه‌های مختلف قرار خواهد داشت و نقش علمی خود را در میدان عمل نیز محقق می‌نماید.

بنیاد شهید و امور ایثارگران در سیاست ها و راهبردهای خود علاوه بر توانمندسازی و رشد ظرفیت‌های نخبگان جامعه شاهد و ایثارگر، بر این مهم تاکید دارد تا بستر نقش‌آفرینی نخبگان ایثارگر را در نظام تصمیم گیری، اجرای فرآیندهای سازمانی، برنامه‌ریزی‌ و انجام امور، بیش از گذشته محقق کند.

خانواده معزز شهدا و ایثارگران همگام با فرزانگان، اساتید و پژوهشگران، با آرمان‌های والای شهدای نخبه و دانشمندان شهیدمان تجدید بیعت کرده و اطمینان می‌دهند که خون پاک آنان تا فتح بلندترین قله‌های علمی و تحقق مرجعیت دانشیِ ایران اسلامی در تراز تمدن نوین اسلامی، جوشان و الهام‌بخش باقی خواهد ماند.