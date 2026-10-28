باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر محمدی گفت: مهم‌ترین فاکتور و اولویت کاری ما در صندوق رفاه، تکیه بر کار تیمی و رجوع به نظر متخصصان حوزه‌های مختلف بوده است. به واسطه این رویکرد و بهره‌گیری از هم‌اندیشی تمام کارکنان، موفق شدیم برای ۱۲ مرتبه متوالی، بالاترین امتیاز در شفافیت مالی و سلامت مالی را از سوی حسابرس‌های مستقل کسب کنیم.

وی بیان کرد: این دستاورد نشان‌دهنده سلامت کاری و شفافیت مالی است که در گزارش‌ها به اعضای هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان متشکل از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت منعکس شد و در یکی از جلسات اخیر، تقدیر و تشویق اعضای هیئت امنا را به همراه داشت که حاصل تلاش تیم مدیریتی صندوق است.

پرداخت ۱۰۰ درصدی تسهیلات مرتبط با قانون جوانی جمعیت بدون محدودیت ظرفیت

محمدی با اشاره به آمار اعطای تسهیلات گفت: در حال حاضر ۶۱ درصد از دانشجویان واجد شرایط دریافت وام، کل تسهیلات خود را دریافت کرده‌اند. همچنین صندوق رفاه ۱۰۰ درصد چهار نوع تسهیلات مرتبط با قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده شامل ودیعه مسکن، فرزندآوری، ازدواج و حق اولاد را پوشش داده است و هر دانشگاهی با هر تعدادی متقاضی معرفی کند، بدون هیچ‌گونه سقف عددی پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به چالش‌های بودجه‌ای و تورم موجود ادامه داد: با وجود تورم بالا و محدودیت منابع در کل کشور، مدیران سازمان برنامه و بودجه با دغدغه‌مندی وارد میدان شدند و جا دارد به طور ویژه از پیگیری‌های آنان تشکر کنم؛ چراکه تلاش دارند جاماندگی معنادار سال‌های گذشته ناشی از عدم سرمایه‌گذاری مزمن در حوزه رفاهیات دانشجویان علوم پزشکی (در بخش‌های خوابگاه، تجهیز، بازسازی، بهسازی سلف‌ها، آشپزخانه‌ها و ۱۹ عنوان تسهیلات دانشجویی) را جبران کنند.

نقد کردن ۱.۵ همت اوراق و صفر شدن اجاره خوابگاه‌ها در شرایط جنگی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت به اقدامات ویژه صندوق در شرایط بحرانی اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده از قبیل تغییر کاربری ساختمان‌های مازاد دانشگاه‌ها و تسریع در دریافت اوراق مالی، توانستیم ۱.۵ همت اوراق تخصیص‌یافته از سوی سازمان برنامه و بودجه در انتهای سال گذشته را حتی در دوران جنگ و تعطیلی کشور، بانک‌ها، ادارات دولتی و دانشگاه‌ها، نقد و توزیع کنیم.

وی بیان کرد: در همان دوران، توانستیم به ۱۲ هزار دانشجو وام پرداخت کنیم و اجاره‌بهای تمامی خوابگاه‌های دانشجویی را نیز به طور کامل به صفر رساندیم تا حداقل آرامش و آسایش برای دانشجویان عزیز کشور در آن مقطع فراهم شود.

جزئیات جهش مبالغ تسهیلات دانشجویی، ازدواج و ودیعه مسکن

محمدی با بیان اینکه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در سال‌های اخیر بار مسئولیت و فشار کاری صندوق را مضاعف کرده است، به جزئیات تغییر مبالغ تسهیلات اشاره کرد و افزود: مبلغ وام ازدواج که در ۴ سال گذشته ۱۰ میلیون تومان بود، برای ترم جدید با رشد ۱۰ برابری به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ منابع مالی این وام به طور کامل تامین شده و به محض برگزاری جلسه هیأت امنا و تصویب نهایی ابلاغ می‌شود و دانشجویان عزیز بدانند این وام هیچ سقفی از حیث تعداد ندارد و در صورت کامل بودن مدارک، زیر یک هفته پرداخت خواهد شد. در حوزه وام ودیعه مسکن نیز در حالی که تا ۴ سال گذشته ارقام پرداختی بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان بر اساس جمعیت شهرها اعمال می‌شد، با تأمین منابع برای ترم آینده، این رقم در شهر تهران حداقل به ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.

وی ادامه داد: با اعمال ضرایبی نظیر دانشجو بودن همسر، دانشجویان نخبه و دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران و تربیت مدرس، سقف آن تا یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان، یعنی نزدیک به ۱.۲ میلیارد تومان افزایش می‌یابد که این تسهیلات نیز در صورت تکمیل مدارک ظرف کمتر از یک هفته به حساب متقاضیان واریز می‌شود. همچنین مبلغ وام فرزندآوری که ۴ سال قبل ۳ میلیون تومان بود، برای ترم آینده به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته و به ازای هر فرزند دیگر نیز ۱۰ میلیون تومان به آن اضافه خواهد شد و علاوه بر آن، پیشنهاد افزایش حق اولاد نیز به یک میلیون تومان به هیئت امنا ارائه شده که پرداخت می‌شود.

تحول در حوزه خوابگاه‌های متاهلی؛ جهش از ۷۹۰ به ۲۵۰۰ واحد

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت به تشریح تحول صورت‌گرفته در بخش خوابگاهی پرداخت و گفت: از پیش از پیروزی انقلاب تا ۴ سال گذشته، در مجموع ۷۹۰ سرای دانشجویی متاهلی در سراسر کشور وجود داشت، اما ظرف این ۴ سال با تلاش همه ارکان، این عدد به نزدیک ۱۳۰۰ واحد رسیده است. با برنامه‌ریزی‌های کنونی، تزریق بودجه به پروژه‌های با پیشرفت بالای ۷۰ و ۸۰ درصد و استفاده از تغییر کاربری‌ها، مطمئناً این آمار در صورت تامین اعتبار لازم تا پایان دولت چهاردهم به بالای ۲۵۰۰ واحد سرای متاهلی خواهد رسید.

قدمت ساختمان‌های خوابگاهی و افتتاح سراهای جدید

محمدی با اشاره به چالش فرسودگی خوابگاه‌ها اظهار کرد: در بخش خوابگاه‌های مجردی، بالای ۵۴ درصد از ساختمان‌ها قدمتی بالای ۳۰ سال دارند و در خوابگاه‌های متاهلی نیز ۵۰ درصد ساختمان‌ها بالای ۳۰ سال عمر کرده‌اند؛ حتی خوابگاه‌هایی با قدمت بیش از ۷۰ سال داریم که نیازمند توجه مستمر هستند.

وی بیان کرد: با حمایت وزیر بهداشت، معاون توسعه، معاونت فرهنگی و دانشجویی و مدیران ارشد وزارتخانه، مسیر رفع این چالش‌ها هموار شده است. اخیراً در مشهد سرای دانشجویی متاهلی گلشن با ظرفیت ۴۸ واحد افتتاح شد و به زودی در شهرهای شیراز (با افتتاح پروژه‌ای شامل ۸۲ واحد خوابگاهی)، همدان و شاهرود نیز شاهد بهره‌برداری از خوابگاه‌های متأهلی استاندارد خواهیم بود.

منبع: وزارت بهداشت