باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ آقاعلی یوسف‌وند امروز چهارشنبه (ششم آبان) اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت افرادی در زمینه سرقت از منازل و محلات شهرستان میناب، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت. مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و تلاش‌های شبانه‌روزی، موفق شدند سه نفر از سارقان حرفه‌ای را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند.

وی با اشاره به کشفیات این عملیات بیان کرد: در بازرسی‌های انجام‌شده از مخفیگاه متهمان، چهار دستگاه موتورسیکلت، چندین دستگاه کولر گازی، انواع لوازم خانگی، گوشی‌های تلفن همراه، لوازم جانبی موبایل، قطعات و بدنه موتورسیکلت و تعدادی فشنگ جنگی کشف و ضبط شد.

یوسف‌وند با بیان اینکه برخورد قاطع با سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی از اولویت‌های پلیس است، تصریح کرد: نیروی انتظامی با اشراف اطلاعاتی و حضور مستمر در سطح محلات، اجازه نخواهد داد افراد فرصت‌طلب با دست‌درازی به اموال و دارایی‌های شهروندان، امنیت جامعه را خدشه‌دار کنند.

وی با تأکید بر اینکه مقابله با پدیده سرقت نیازمند همکاری و مشارکت عمومی است، از شهروندان خواست ضمن رعایت توصیه‌های پیشگیرانه، هرگونه موارد مشکوک را در ئیل مشاهده از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع‌رسانی کنند.