باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره پیشنهاد حذف کالابرگ دهک‌های بالا گفت: طبیعی است وقتی دولت توانی برای افزایش مبلغ کالابرگ دهک‌های پایین ندارد راهی به‌جز حذف کالابرگ دهک‌های بالا ندارد بنابراین باید کالابرگ دهک‌های بالا را حذف کند تا بتواند مبلغ کالابرگ دهک‌های پایین را افزایش دهد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس اظهار کرد: یک نگرانی که وجود دارد این است که اطلاعات دولت کافی نباشد و آنهایی که نباید کالابرگ بگیرند، کالابرگ بگیرند و آنهایی که باید کالابرگ بگیرند به‌دلیل نقصان در اطلاعات، کالابرگ نگیرند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: دولت باید سامانه‌هایش را به‌روز کند تا حق‌وحقوق کسی در زمینه کالابرگ ضایع نشود.

گفته می‌شود پیشنهاد حذف کالابرگ سه دهک ۸، ٩ و ١٠ با هدف افزایش حمایت از هفت دهک پایین در دولت مطرح شده است.