باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت‌های بزرگ صنایع غذایی و کالا‌های مصرفی در جهان درباره افزایش دوباره قیمت محصولات خود در سال ۲۰۲۷ هشدار داده‌اند؛ افزایشی که در پی تشدید هزینه‌های انرژی، مواد اولیه و حمل‌ونقل ناشی از جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران پیش‌بینی می‌شود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که فشار بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان افزایش یافته و نگرانی‌ها درباره تداوم تورم جهانی شدت گرفته است.

خبرگزاری رویترز گزارش داد که شرکت‌های بزرگی از جمله «کوکاکولا»، «پروکتر‌اند گمبل»، «نستله» و «رکیت» با دشواری فزاینده‌ای برای حفظ حاشیه سود خود مواجه شده‌اند؛ زیرا هزینه‌های تولید افزایش یافته و تمایل مصرف‌کنندگان به پرداخت مبالغ بیشتر برای کالا‌های روزمره کاهش پیدا کرده است.

این فشار‌ها پس از چند سال رکود فروش شدت گرفته است. مصرف‌کنندگان پس از موج‌های پی‌درپی افزایش قیمت‌ها از زمان همه‌گیری کرونا، در خرید محصولات غذایی بسته‌بندی‌شده از برند‌های مشهور محتاط‌تر شده‌اند.

شرکت‌ها همچنین با پیامد‌های تعرفه‌های گمرکی مواجه‌اند که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، سال گذشته بر واردات اعمال کرد؛ موضوعی که اکنون با افزایش هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل همراه شده است.

افزایش قیمت‌ها در راه است

مدیرعامل شرکت کوکاکولا روز سه‌شنبه اعلام کرد که فشار‌های اقتصادی بر مصرف‌کنندگان ممکن است تا سال ۲۰۲۷ ادامه یابد و هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل نیز در حال افزایش است.

در همین زمینه، کریس لیخت، مدیرعامل شرکت رکیت، گفت مصرف‌کنندگان در اروپا و آمریکای شمالی با فشار‌های شدیدی روبه‌رو هستند و این وضعیت، شرکت‌ها را در تصمیم‌گیری درباره انتقال هزینه‌های بالاتر به قیمت محصولات با انتخاب‌های دشواری مواجه می‌کند.

وی افزود که در صورت تداوم افزایش هزینه کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولید، این شرکت ممکن است ناچار به افزایش قیمت‌ها شود. در عین حال، رکیت باید میان افزایش قیمت‌ها و هزینه‌کرد برای تخفیف‌ها و طرح‌های تبلیغاتی، با هدف حفظ مشتریان، تعادل برقرار کند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که رکیت پیش‌بینی خود از درآمد سالانه را کاهش داد؛ اقدامی که باعث شد سهام این شرکت در معاملات روز سه‌شنبه حدود ۵ درصد افت کند.

فشار بر سود شرکت‌ها

در شرکت پروکتر‌اند گمبل، برآورد‌ها از تاثیر منفی افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی و حمل‌ونقل بر سود شرکت به ۱.۴ میلیارد دلار رسیده است؛ در حالی که برآورد قبلی این رقم یک میلیارد دلار بود.

آندره شولتن، مدیر مالی این شرکت، گفت شدت فشار‌های کنونی ناشی از افزایش هزینه کالا‌های اساسی به‌گونه‌ای است که افزایش قیمت‌ها را به اقدامی دشوار برای اجتناب تبدیل کرده است؛ زیرا شرکت‌ها نمی‌توانند بدون تاثیرگذاری بر سود خود، تمام این افزایش هزینه‌ها را جذب کنند.

برایان مولبری، کارشناس ارشد بازار در شرکت زاکس اینوستمنت منیجمنت، اظهار کرد که قیمت‌ها و میزان فروش محصولات پروکتر‌اند گمبل در تازه‌ترین گزارش فصلی این شرکت باثبات بوده است، اما افزایش هزینه‌ها حاشیه سود را کاهش داده است.

او افزود مصرف‌کنندگان همچنان حاضرند برای محصولاتی که ارزش مناسبی در برابر قیمت ارائه می‌کنند، هزینه کنند؛ با این حال، شرکت‌ها به سقف قیمتی نزدیک می‌شوند که مشتریان حاضر به پرداخت آن هستند، به‌ویژه در مورد تنقلات.

شرکت پپسی‌کو نیز در سال جاری چندین بار قیمت محصولات خود را تغییر داده و هم افزایش قیمت و هم کاهش آن را در دستور کار قرار داده است تا فروش کم‌رونق خود را تحریک کند. با این حال، این شرکت در تازه‌ترین گزارش فصلی خود از کاهش حاشیه سود خبر داده است.

دیوید واگنر، رئیس بخش سهام در شرکت آپتوس کپیتال ادوایزرز، گفت افزایش قیمت‌ها به یکی از آخرین ابزار‌های در دسترس شرکت‌ها برای محافظت از سود تبدیل شده است؛ این در حالی است که مصرف‌کنندگان بخش قابل‌توجهی از توان خود برای تحمل افزایش‌های بیشتر قیمت را از دست داده‌اند.

خطر کاهش فروش

شرکت‌ها با معضل دشواری روبه‌رو هستند: تعیین میزان افزایش قیمتی که می‌توان به مصرف‌کنندگان منتقل کرد، بدون آنکه تقاضا برای محصولاتشان کاهش یابد.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت شکلات‌سازی سوئیسی «لیندت‌اند اشپرونگلی» اذعان کرد که این شرکت در ارزیابی واکنش مصرف‌کنندگان به افزایش قیمت‌ها اشتباه کرده و همین مسئله مشکلاتی را برای عملکرد آن به وجود آورده است.

این اظهارات چند روز پس از برکناری مدیرعامل شرکت و در بحبوحه نگرانی‌ها درباره نتایج عملکرد آن مطرح شد.

در شرکت نستله نیز آنا مانز، مدیر مالی، گفت افزایش قیمت‌ها ممکن است به کاهش موقت حجم فروش منجر شود؛ زیرا مصرف‌کنندگان برای سازگار شدن با سطوح جدید قیمت به زمان نیاز دارند.

وی افزود این شرکت بار دیگر با فشار‌های افزایشی بر هزینه نهاده‌های تولید مواجه شده است و تلاش خواهد کرد قیمت‌ها را به میزانی افزایش دهد که در میان‌مدت به توان خرید مصرف‌کنندگان برای محصولاتش آسیب نزند.

نگرانی‌ها درباره تورم

افزایش احتمالی قیمت کالا‌های مصرفی نشان‌دهنده تداوم فشار‌های تورمی در سال آینده است؛ به‌ویژه اگر شرکت‌ها همچنان افزایش هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و مواد اولیه را به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل کنند.

این تحولات در آمریکا اهمیت ویژه‌ای دارد؛ جایی که قیمت سوخت، مواد غذایی و هزینه‌های زندگی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره که قرار است هفته آینده برگزار شود، به موضوعات اصلی تبدیل شده‌اند.

هشدار شرکت‌های بزرگ نشان می‌دهد که پیامد‌های جنگ در غرب آسیا برای اقتصاد جهانی در حال گسترش است. آثار افزایش هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل دیگر به بخش‌های تولید و جابه‌جایی کالا محدود نمی‌شود، بلکه اکنون خطر شکل‌گیری موج تازه‌ای از افزایش قیمت کالا‌های روزمره را نیز به همراه دارد؛ آن هم در شرایطی که تقاضای مصرف‌کنندگان همچنان ضعیف است.

منبع: رویترز