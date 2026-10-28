باشگاه خبرنگاران جوان - جمشید محبت‌خانی، ظهر امروز در نشست تخصصی روسای پلیس راه‌آهن کل کشور که امروز ۶ آبانماه در ساختمان شهدای اداره کل راه آهن خراسان برگزار شد، با اشاره به اهداف برگزاری این نشست اظهارکرد: این همایش هر سال با حضور فرماندهان حوزه راه‌آهن کشور و معاونان مربوطه برگزار می‌شود تا ضمن تبادل نظر و انتقال تجربیات، عملکرد استان‌ها در سطح ملی و استانی بررسی شود و چالش‌های موجود با هم‌افزایی و بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی افزود: در این نشست، مهمانانی از بخش‌های مختلف دعوت شده‌اند تا از اقدامات و عملکرد همکاران پلیس راه‌آهن در یک سال گذشته مطلع شوند و زمینه برای بررسی مسائل و ارائه راهکار‌های مشترک فراهم شود. تلاش شده است برنامه به‌صورت تک‌محوری برگزار نشود و از دیدگاه‌ها و تجربیات مختلف برای ارتقای عملکرد مجموعه استفاده شود.

رئیس پلیس راه‌آهن کشور با اشاره به اهمیت راهبردی شبکه ریلی جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: راه‌آهن یکی از زیرساخت‌های مهم و راهبردی کشور است که در حوزه حمل‌ونقل مسافر و کالا نقش اساسی دارد. در جریان دو مرحله تجاوز دشمن نیز اهمیت این زیرساخت بیش از گذشته نمایان شد و ضرورت تقویت حفاظت و آمادگی عملیاتی در این حوزه مورد توجه قرار گرفت.

محبت‌خانی ادامه داد: در سال گذشته اقدامات مؤثری برای تقویت ناوگان موجود و افزایش آمادگی مجموعه انجام شد و با حمایت‌های صورت‌گرفته و همکاری میان بخش‌های مختلف، توانستیم در حوزه برخورد با جرائم، دستگیری سارقان و مقابله با اقدامات مجرمانه عملکرد مناسبی داشته باشیم.

وی با اشاره به ضرورت حفظ امنیت زیرساخت‌های ریلی کشور تصریح کرد: در مقاطع حساس، همکاران پلیس راه‌آهن و نیرو‌های فنی و مهندسی در صحنه حضور پیدا کردند و برای بازگرداندن بخش‌هایی از شبکه که از مدار خارج شده بودند، اقدامات لازم انجام شد. تجربه‌های به‌دست‌آمده نشان داد که در کنار اقدامات فنی و عملیاتی، افزایش هوشمندی، تقویت تدابیر امنیتی و آمادگی برای مواجهه با حوادث احتمالی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس پلیس راه‌آهن کشور درباره نحوه پایش امنیتی و انتظامی محور‌های ریلی گفت: پایش مستمر امنیتی، انتظامی و عملیاتی در تمامی محور‌های مواصلاتی کشور دنبال می‌شود و با توجه به تجربه‌های حاصل از دو جنگ تحمیلی، آمادگی ویژه‌ای در میان نیرو‌های پلیس و همکاران راه‌آهن ایجاد شده است.

محبت‌خانی افزود: بخشی از شبکه ریلی کشور از ظرفیت‌های هوشمند برای پایش برخوردار است و توسعه این رویکرد می‌تواند به ارتقای نظارت و افزایش سرعت واکنش در شرایط اضطراری کمک کند. هدف این است که در صورت بروز هرگونه اختلال احتمالی، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود و خدمات حمل‌ونقل ریلی بدون وقفه ادامه یابد.

وی با اشاره به آمادگی نیرو‌های عملیاتی کشور در برابر تهدید‌های احتمالی اظهار کرد: نیرو‌های پلیس و مجموعه راه‌آهن با آمادگی کامل در حال انجام وظایف خود هستند و اطمینان می‌دهیم که در صورت تکرار اقدامات خصمانه، برای حفظ امنیت و استمرار خدمات‌رسانی از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده خواهیم کرد.

افزایش ۸۸ درصدی کشفیات سرقت در شبکه ریلی

رئیس پلیس راه‌آهن کشور با تشریح عملکرد این مجموعه در حوزه مقابله با جرائم گفت: در ۱۲ ماه گذشته، کشفیات سرقت در شبکه ریلی کشور ۸۸ درصد افزایش داشته است که نشان‌دهنده تلاش همکاران در شناسایی و برخورد با سارقان و ارتقای اقدامات کنترلی و پیشگیرانه است.

وی ادامه داد: در حوزه مقابله با قاچاق کالا نیز کشفیات با رشد ۸۳ درصدی همراه بوده است. بخش قابل توجهی از کالا‌های کشف‌شده، کالا‌های خارجی هستند که ورود و جابه‌جایی غیرقانونی آنها می‌تواند به تولید ملی آسیب وارد کند. ازاین‌رو، مقابله با قاچاق کالا علاوه بر وظیفه انتظامی، اقدامی در راستای حمایت از تولید داخلی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

محبت‌خانی با تأکید بر تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های پلیس راه‌آهن اظهار کرد: همکاران ما با انگیزه و روحیه مسئولیت‌پذیری در حال انجام مأموریت هستند و در تعامل با مجموعه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، برای جلوگیری از فعالیت مجرمان و مقابله با هرگونه تهدید علیه امنیت شبکه ریلی تلاش می‌کنند.

رشد ۷۱ درصدی کشفیات مواد مخدر در شبکه ریلی

وی با اشاره به اقدامات پلیس راه‌آهن در حوزه مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: شبکه ریلی به دلیل گستردگی و جابه‌جایی مسافران و محموله‌های مختلف، ممکن است مورد سوءاستفاده سوداگران مواد مخدر قرار گیرد؛ موضوعی که پیامد‌های اجتماعی گسترده‌ای دارد و می‌تواند بنیان خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس پلیس راه‌آهن کشور افزود: در ۱۲ ماه گذشته، کشفیات مواد مخدر در این حوزه ۷۱ درصد افزایش داشته است. پلیس راه‌آهن با اجرای اقدامات کنترلی و پیشگیرانه، برخورد با موارد مشکوک و افزایش نظارت‌ها تلاش می‌کند از تبدیل‌شدن شبکه ریلی به مسیری برای انتقال مواد مخدر جلوگیری کند.

محبت‌خانی با هشدار به افرادی که قصد جابه‌جایی کالا‌های قاچاق یا مواد مخدر از طریق خطوط ریلی را دارند، تأکید کرد: توصیه ما این است که افراد به هیچ عنوان شبکه ریلی را برای ارتکاب جرم انتخاب نکنند؛ چراکه نیرو‌های پلیس به‌صورت شبانه‌روزی در حال انجام مأموریت هستند و اجازه نخواهند داد امنیت این مسیر خدشه‌دار شود یا مجرمان از آن به‌عنوان بستری امن برای فعالیت خود استفاده کنند.

تأکید بر امنیت مسافران، زائران و محموله‌های تجاری

وی با اشاره به مسئولیت پلیس راه‌آهن در تأمین امنیت گروه‌های مختلف استفاده‌کننده از شبکه ریلی گفت: مأموریت ما تنها به حفاظت از زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه امنیت تجاری را که محموله‌های خود را از طریق راه‌آهن جابه‌جا می‌کنند و همچنین مسافران و زائران نیز در اولویت قرار دارد.

رئیس پلیس راه‌آهن کشور با اشاره به جایگاه مشهد و تردد زائران امام رضا (ع) در شبکه ریلی کشور اظهار کرد: بخش مهمی از تردد‌های ریلی با سفر زائران امام رضا (ع) ارتباط دارد و تأمین امنیت این عزیزان مسئولیتی مهم برای مجموعه پلیس راه‌آهن است. تلاش می‌کنیم مسافران و زائران با آرامش خاطر سفر کنند و هیچ فرد یا گروهی نتواند احساس ناامنی در میان آنان ایجاد کند.

محبت‌خانی در پایان با قدردانی از نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و پیشگیری از جرائم خاطرنشان کرد: رسانه‌ها در آگاه‌سازی جامعه و ایجاد ارتباط مؤثر میان پلیس و مردم نقش مهمی دارند. فلسفه وجودی مجموعه‌های انتظامی، خدمت به مردم و تأمین امنیت آنان است و امیدواریم با تداوم همکاری رسانه‌ها و افزایش آگاهی عمومی، بتوانیم خدمات مؤثرتری ارائه دهیم و امنیت پایدار شبکه ریلی کشور را حفظ کنیم.