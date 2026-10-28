باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اینجا اعتراف آزاد است + فیلم

 در کارزار‌های انتخاباتی آمریکا، اعتراف‌هایی از جنس شکست و دروغ شنیده می‌شود؛ اعتراف‌هایی که گذر زمان، درستی آنها را آشکار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارزارهای انتخاباتی آمریکا بار دیگر با اعتراف‌هایی درباره شکست‌ها و دروغ‌های سیاسی همراه شده است؛ اعتراف‌هایی که گذر زمان، واقعیت آن‌ها را روشن می‌کند.

 

مطالب مرتبط
اینجا اعتراف آزاد است + فیلم
young journalists club

آمریکا پاسخ دهد که چرا کودکان ما را کشت! + فیلم

اینجا اعتراف آزاد است + فیلم
young journalists club

اعتراف سرهنگ آمریکایی به فروپاشی هیمنه نظامی واشنگتن در جنگ با ایران + فیلم

اینجا اعتراف آزاد است + فیلم
young journalists club

پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس؛ هزینه بی‌فایده یا سپر پوشالی؟ + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
 چرا به کارمندان اجاره‌ای اینترنشنال می‌گوییم خائن و وطن‌فروش به روایت تصویر! + فیلم
۷۴۰

 چرا به کارمندان اجاره‌ای اینترنشنال می‌گوییم خائن و وطن‌فروش به روایت تصویر! + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۵
واشنگتن دیگر توان پیشبرد جنگ ترکیبی علیه ایران را ندارد + فیلم
۴۵۶

واشنگتن دیگر توان پیشبرد جنگ ترکیبی علیه ایران را ندارد + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۵
بن‌سلمان در سراشیبی سقوط! + فیلم
۴۳۸

بن‌سلمان در سراشیبی سقوط! + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۵
حکایت جنایتکارانی که حتی به برج مراقبت هم رحم نکردند + فیلم
۴۳۱

حکایت جنایتکارانی که حتی به برج مراقبت هم رحم نکردند + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۵
آغاز برداشت انار در فیروزکوه + فیلم
۴۱۹

آغاز برداشت انار در فیروزکوه + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha