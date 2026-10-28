باشگاه خبرنگاران جوان - نشست استانی قرارگاه بعثت با محوریت بررسی راهکار‌های تقویت حضور مردمی، ارتقای کیفی تجمعات شبانه و بهره‌گیری از ظرفیت نهاد‌های مردمی به میزبانی صدا و سیمای گیلان و با حضور جمعی از مسئولان کشوری، لشکری و استانی در ارتباط تصویری با دیگر مراکز استانی صدا و سیما برگزار شد. در این نشست، مسئولان نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی، راهکار‌های فراهم‌سازی زمینه حضور گسترده‌تر مردم، افزایش مشارکت اقشار مختلف جامعه و بهبود کیفیت برنامه‌های مرتبط با تجمعات شبانه را بررسی کردند.

این نشست در گیلان با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه رشت، معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان، مدیرکل صدا و سیمای گیلان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی برگزار شد. حاضران در این نشست بر ضرورت استمرار، تقویت و ارتقای کیفی اجتماعات مردمی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای افزایش مشارکت عمومی تأکید کردند.

آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی‌فقیه در گیلان در این نشست با تبیین ابعاد تقابل هویتی و فرهنگی در شرایط کنونی، تشکیل قرارگاه بعثت را پاسخی ساختارمند به اقتضائات جنگ ترکیبی و شناختی دانست. او با تأکید بر ضرورت درک صحیح از مأموریت این قرارگاه گفت: تقلیل قرارگاه بعثت به یک ساز و کار صرفا اداری، خطا در تحلیل مأموریت آن است؛ چراکه بعثت مردم، بازتعریف نسبت میان حاکمیت و بدنه جامعه بر بستر نهاد‌های پایدار مردمی و محافل ایمانی است.

تقی ربانی، مدیرکل صدا و سیمای گیلان نیز با تأکید بر نقش رسانه ملی در تقویت حضور مردمی و انعکاس جلوه‌های همبستگی اجتماعی گفت: صدا و سیما با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های استانی و توانمندی‌های رسانه‌ای خود، می‌تواند نقش مؤثری در انعکاس حضور و مشارکت مردم در تجمعات شبانه ملت مبعوث و تقویت همدلی و انسجام اجتماعی ایفا کند. او با اشاره به اهمیت روایتگری صحیح و مستند از اجتماعات مردمی افزود: تولید محتوای مناسب، بازتاب مشارکت اقشار مختلف جامعه و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان از جمله اقداماتی است که می‌تواند به ارتقای کیفیت برنامه‌ها و انعکاس بهتر حضور مردم کمک کند.

مدیرکل صدا و سیمای گیلان همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های فرهنگی، مساجد و تشکل‌های مردمی تأکید و تصریح کرد: بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های موجود و توجه به مطالبات مردم، زمینه‌ساز افزایش مشارکت خانواده‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی در این اجتماعات خواهد بود. در این نشست همچنین از تلاش‌های سازمان صداوسیما و مراکز استانی در انعکاس حضور مردم در اجتماعات شبانه قدردانی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین احسان‌الله محمدی، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه قدس گیلان نیز در حاشیه این مراسم با اشاره به حضور پرشور مردم در تجمعات شبانه ملت مبعوث، این اجتماعات را نمادی از دفاع مردم از دین، ولایت و آرمان‌های نظام اسلامی دانست. او با اشاره به حضور مردم در میادین و تجمعات پس از شهادت رهبر شهید انقلاب گفت: مردم با حضور پرشور خود در صحنه، ضمن دفاع از دین و ولایت و اعلام وفاداری به رهبر و ولی‌فقیه زمان خود، پیام روشنی به دشمنان به ویژه استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، ارسال می‌کنند.

در پایان این نشست نیز اعضای استانی قرارگاه بعثت مردم با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان نهاد‌های اجرایی، شبکه ائمه جمعه و تشکل‌های فرهنگی، پیشنهاد‌ها و راهکار‌های عملی خود را برای ساماندهی، پشتیبانی و ارتقای برنامه‌ها و اجتماعات مردمی مطرح کردند.

منبع: صداوسیما