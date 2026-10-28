به گفته مدیرعامل آبفا استان کرمان، بدلیل شکستگی یکی از خطوط انتقال آب شهرکرمان بخشی از شهر دچار افت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _علیرضا عبدیان مدیرعامل شرکت آبفای استان کرمان درگفتگوی اختصاصی باخبرنگار ما با اشاره به اینکه شکستگی لوله ۱۲۰۰ خط انتقال آب در محدوده شهرک صنعتی باعث افت آب ۴۰ درصد شهر کرمان شده است، گفت: این حادثه طبیعی است و براثر مسائلی مانند نشست زمین رخ می دهد.

وی با اشاره به تعمیر این خط انتقال آب تا ساعت ۹ شب، افزود: علی رغم مسائل مطرح شده حادثه شکستگی خط انتقال آب طبیعی بوده و مردم به شایعاتی مانند خرابکاری توجه نکنند.

عبدیان تصریح کرد: این خط انتقال یکی از خطوط سه گانه انتقال آب شهر کرمان است که احتمال افت آب عمدتا در غرب شهر کرمان را بالا می برد.

وی بیان کرد: از مردم درخواست می‌شود مصارف آب بالا مانند حمام رفتن را به بعد از ساعت ۹ شب موکول کنند تا در تامین آب شهر ما را یاری کنند.

این حادثه پیش از ظهر امروز رخ داد.