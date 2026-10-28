با هدف تکریم ارباب‌رجوع و کاهش مراجعات حضوری، مشمولان پس از دریافت پیامک پستی و بدون نیاز به مراجعه به دفاتر، کارت خود را در منزل تحویل می‌گیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به اطلاع اتباع خارجی مجاز به اقامت دارای کارت آمایش مرحله ۱۹ می‌رساند، در راستای اجرای طرح به‌روزرسانی مدارک اقامتی و با هدف تکریم ارباب‌رجوع، کاهش مراجعات حضوری و تسهیل در ارائه خدمات، افرادی که با مراجعه به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی نسبت به ارائه مدارک و مستندات لازم برای تمدید و به‌روزرسانی کارت آمایش خود اقدام کرده‌اند، کارت‌های اقامتی آنان پس از صدور، بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده با اداره‌کل پست، از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت و به نشانی محل سکونت آنان ارسال خواهد شد.

بر این اساس، پس از دریافت پیامک مبنی بر ارسال و تحویل کارت آمایش، نیازی به مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت یا دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی نخواهد بود و مأموران شرکت پست کارت اقامتی را درب منزل به متقاضیان تحویل خواهند داد.

همچنین، از متقاضیان محترم درخواست می‌شود پس از دریافت کارت شناسایی، برگ تردد تحویل‌شده را به مأمور پست مسترد کنند.

روابط‌عمومی اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس ضمن قدردانی از همکاری اتباع محترم، از مشمولان این طرح درخواست می‌کند با توجه به اطلاع‌رسانی انجام‌شده، از مراجعات غیرضروری به دفاتر مربوطه خودداری کنند.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: اتباع خارجی ، پست ، استان فارس ، استانداری فارس ، کارت آمایش
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